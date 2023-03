A jucat 150 de meciuri în Liga 1, dar acum vinde burgeri: Toate reţetele sunt făcute de mine. Am studiat

Liviu Ganea, fost atacant la Dinamo Bucureşti, s-a retras din fotbal după 150 de meciuri în Liga 1, iar acum vinde burgeri.

"Ideea a început în 2016 și a fost pur și simplu un gând de a face ceva ce nu e pe piață. Atunci burgerii erau la început, plus că noi nu aveam food-truck-uri. Am zis că trebuie să fac ceva în acest sens și mi-am cumpărat primul meu food-truck. L-am achiziționat cu 12.000 de euro de la Focșani, era adus din Belgia. Avea vreo 9 metri, îți trebuia categoria C ca să poți să-l conduci. Iar la primele evenimente la care am participat, fiind atât de mare, trebuia să plătesc taxă dublă. Ocupa două locuri, dar așa a fost începutul. Apoi am mai investit vreo 8.000 de euro pentru că-i trebuiau îmbunătățiri.

Nu cunoșteam foarte bine ce înseamnă burgerii, dar ușor, ușor am început să le prind tainele. Am studiat inclusiv pentru rețete, iar toate pe care le folosim aici sunt făcute de mine. Dacă te documentezi și încerci tot felul de chestii, ajungi la niște rețete bune. Am testat piața, să văd ce oferă alții, ca eu să pot oferi peste ei.

În momentul ăsta am două food-truck-uri, unul fix în zona de nord a Bucureștiului, undeva în apropiere de Mall Promenada, iar cel de-al doilea îl folosesc pentru a merge cu el la evenimente. Ne pregătim acum de Untold, Neversea. După investiția în mașini, am decis că e momentul să deschid și-o locație fizică, pe Calea Victoriei. Vedeta e French Burger pentru că are o chiflă neagră cu cerneală de sepie. Apoi îi punem dulceață de ceapă, brânză brie, trufe. Costă 45 de lei. Din punctul meu de vedere, prețurile nu sunt mari. E un preț corect pentru ce ofer. În primul rând, carnea este una foarte bună, iar asta costă! Vreau să ofer clientului o experiență cât mai bună pentru că doar așa el va reveni", a declarat Liviu Ganea pentru GSP.

Liviu Ganea a spus în 2022 de ce s-a retras din fotbal

“Hai să ne gândim, logic ce variante ai ca fost fotbalist: poți să fii antrenor sau poți să o iei spre partea de management, prea multe opțiuni nu ai după ce nu mai joci. Așa că trebuie să alegi una dintre cele două, eu nu m-am regăsit în niciuna dintre ele. Aș spune că la ideea de management nu am renunțat definitiv, dar partea cu antrenoratul mi se pare puțin dificilă pentru că acolo, la fel, ai iar două opțiuni. Vrei să te duci pe partea de juniori, să crești copii? Sau spre partea de performanșă și să o iei pe calea antrenoratului spre seniori și să încerci să-ți faci un nume acolo?

Nu este ușor și pur și simplu nu m-am regăsit aici. Am văzut ce se întâmplă în Liga 1 mai ales, foști fotbaliști, mult mai mari ca mine și mai titrați, au licențe PRO și stau acasă, nu îi ia nimeni. Îți pui niște semne de întrebare că ceva nu e în regulă. Nu poți să studiezi, să iei toate licențele, B, A, licența PRO și după ce ai investit timp și bani să stai acasă că nu ai contract. E dureros”, a declarat Liviu Ganea, la Sport Total FM.

