Val Vâlcu atrage atenţia asupra unor aspecte care ridică semne de întrebare faţă de modul în care acţionează, acum, USR PLUS, în contextul crizei din coaliţia cu PNL şi UDMR.

Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, Ionuţ Moşteanu, a declarat că reprezentanţii Uniunii au discutat cu cei de la AUR varianta depunerii împreună a unei moţiuni de cenzură. Acesta a arătat că USR PLUS şi AUR ar avea împreună 122 de semnături. "USR PLUS are 80 de semnături. (...) Am discutat cu cei de la AUR, pentru a vedea dacă avem o variantă de a strânge semnăturile. Împreună cu AUR avem 122 de semnături, deci putem depune o moţiune de cenzură. Rămâne să discutăm despre text", a spus Moşteanu.

USR legitimează AUR

Val Vâlcu apreciază că această mutare nu face decât ca USR - Dan Barna şi Dacian Cioloş - să legitimeze partidul AUR. "Mă întreb ce părere au, în momentul de faţă, când începe o colaborare USR - AUR, zecile de personalităţi care au semnat, la începutul acestui an, o scrisoare deschisă către membrii coaliţiei de guvernare în care solicitau acestora să înceteze orice contact cu reprezentanții AUR şi considerau că partidul este unul extremist.

Dacă ne uităm cu atenţie, vedem că USR-ul nu are o ideologie clară şi facem cam ce a făcut şi AUR: contestă. Inclusiv dacă privim la ceea ce s-a întâmplat în Diaspora, AUR a luat din publicul USR. Deci se înţeleg ei pe undeva, există tangenţe", subliniază Val Vâlcu.

Tot în acest context al discuţiilor dintre AUR şi USR PLUS, Val Vâlcu atrage atenţia asupra faptului că AUR contestă faptul că Guvernul a cumpărat vaccinuri pentru populaţie într-un număr pe care-l apreciază ca fiind prea mare, timp în care la Ministerul Sănătăţii - cel care gestionează inclusiv zona de vaccinare - au fost miniştri USR PLUS. "Oare aceşti miniştri nu au o problemă că se face o moţiune cu cei de la AUR? Cei de la USR PLUS spun că nu pot vota o moţiune a PSD din cauză că în textul ei este atacat inclusiv partidul lor. Păi uite că o face şi Simion, în cazul achiziţiei de vaccinuri. Dan Barna care trâmbiţa 'hai să ne vaccinăm', acum va defila alături de Simion, care nu vrea mască, nu vrea vaccin şi cu alţii care văd numai conspiraţii", subliniază Val Vâlcu.

USR PLUS, pe modelul "adio, dar rămân cu tine"

În altă ordine de idei, Val Vâlcu atrage atenţia asupra faptului că, deşi anunţă că vor vota o moţiune împotriva Guvernului Cîţu, cei de la USR PLUS nu pleacă de la guvernare. E un fel de "adio, dar rămân cu tine". Pe de o parte spui că vrei să dai jos pe Cîţu, pe de altă parte nu iei în calcul să-ţi retragi miniştrii din Cabinet. "Vor să ţină de portofolii, de beneficiile guvernării şi, practic, creează instabilitatea asta fie pentru o persoană - Stelian Ion, fie pentru jocurile lor politice, că au şi ei alegeri interne. Se vorbeşte despre războiul din PNL, dar se uită faptul că există congres şi competiţie şi în interiorul USR PLUS.

Şi atunci te întrebi pentru ce colaborează cu AUR? Tot pentru jocuri politice interne, pentru că e mai presant PNRR-ul, pregătirile pentru iarnă, decât să-l dai jos pe Cîţu. E o dispută pe putere, nu pe doctrine, pe platforme, pe ideologii. Ei nu fac decât să valideze AUR, cu care se află în conflict ideologic, devreme ce susţin că ei sunt progresişti iar cei de la AUR sunt retrograzi. Dacă împărtăşeşti aceleaşi valori cu PNL şi UDMR, te retragi din Guvern şi susţii din Parlament măsurile bune.

Întrebare pentru electoratul USR PLUS

Oare această tarantelă mulţumeşte electoratul USR PLUS, pe cei care nu fac parte din nucleul dur de activişti, de susţinători, de oameni prinşi în viaţa de partid? Oare electoratul USR nu spune 'voi vă bateţi tot pe ciolan, pentru interesele voastre'? Oare plânge de grija lui Stelian Ion unul din cei 15% care au votat USR PLUS? acest lucru se va vedea în sondaje", mai spune Val Vâlcu.