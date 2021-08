Un candidat la șefia PNL Timiș se retrage din cursă.

Unul dintre cei trei candidaţi la şefia PNL Timiş, deputatul Claudiu Chira, s-a retras din competiţie, îndemnându-şi susţinătorii să-l voteze la conducerea organizaţiei judeţene pe Sorin Munteanu, primarul oraşului Buziaş, transmite Agerpres. În afară de acesta din urmă, în cursă a mai rămas preşedintele interimar al organizaţiei timişene, Alin Nica.



"Nu doresc să girez această adunare nestatutară, deoarece la Lugoj încă nu au fost făcute alegerile, la Timişoara au fost fraudate în totalitate. Acei 320 de colegi care au fost scoşi de pe convocator stau afară, unii sunt chiar aleşi locali, judeţeni, consilieri locali de Timişoara, unii sunt membri fondatori ai PNL, iar acum stau şi zgârie ca pisica, pe la uşi, să intre în această sală. Mi-a lăsat un gust foarte amar această situaţie şi nu vreau să o girez în continuare, aşa că mă voi retrage din această competiţie pentru funcţia de preşedinte al PNL Timiş", a spus Chira.



El i-a rugat pe susţinătorii săi să-l voteze pe Sorin Munteanu, pe care-l consideră a fi "singurul care poate unifica şi poate acoperi falia creată în filială". Munteanu a subliniat în intervenţia sa că PNL Timiş trebuie să fie ca o familie unită.

Chira: Timişoara, pierdută pe la colţuri





"Avem oameni de valoare lângă noi (...) din toate mediile sociale cu care putem face plămada unui leadership ca să recâştigăm Timişoara pe care am pierdut-o pe la colţuri. Nu eu am fost cel care a vândut. De ce am pierdut? Trebuie să vă puneţi această întrebare. Vreţi să vă întoarceţi din nou, acolo? Uitaţi-vă între dumneavoastră, unul spre celălalt. Dumneavoastră sunteţi armata PNL Timiş cu care s-au câştigat toate competiţiile şi tot cu dumneavoastră se pot câştiga şi următoarele competiţii, nu de către un lider. În 2020, oricare ar fi fost acel lider, pe valul PNL ar fi câştigat. Trebuie să facem o politică corectă, a valorilor şi a unităţii noastre, în tot judeţul", a spus Sorin Munteanu.

Alin Nica: O atitudine care ne-a dus la eșec





Alin Nica a vorbit despre eşecul alegerilor din Timişoara, insistând că primăria trebuie recâştigată, întrucât realizările din ultimii ani ai oraşului se datorează "administraţiei liberale". El a susţinut, însă, că în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean a preluat şi "o moştenire mai puţin plăcută, de atitudine".



"O atitudine care ne-a dus la eşecul alegerilor din Timişoara, atitudine blamată de cetăţeni, care au sancţionat aroganţa, plinătatea de sine, lipsa empatiei şi a apropierii de cetăţean. Toate aceste lucruri trebuie să le schimbăm pentru că avem nevoie de această umilinţă (...) pentru a coborî cu picioarele pe pământ, pentru a ne apropia de adevăratele nevoi pe care le cer oamenii de la noi, iar acest lucru nu se poate face decât cu umilinţă, cu admiterea greşelilor şi cu pornirea de la zero pe un nou drum. Acceptăm că am greşit, dar ştim ce trebuie să facem pentru a fi din nou performanţi", le-a transmis Nica liberalilor din Timiş.



Alegerile continuă cu votul participanţilor pentru desemnarea viitorului preşedinte al filialei judeţene.