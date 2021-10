Sighiartău "traduce" declaraţiile lui Cîţu despre plafonarea preţurilor la energie. Când se face şi LA CE PREŢ

"În primul rând, vreau să anunţ că plafonarea va fi valabilă şi pentru personele fizice, şi pentru cele juridice. În ceea ce priveşte preţul, dl prim-ministru CÎţu nu a vrut să ofere detalii, dar plafonarea se va face la un preţ mediu între luna ianuarie şi luna septembrie. Nu vor fi luate în calcul acele creşteri exponenţiale, acele explozii la preţul pentru energie. Se vor lua măsuri pentru ca plafonarea să fie benefică în trecerea iernii de către românul simplu. Nu pot da toate detaliile, dar va fi un preţ mediu, ca să fie convenabil pentru toţi cetăţenii României. În ceea ce priveşte momentul plafonării, depinde de felul în care se va rezolva criza. Există 2 variante: ori OUG, ori procedură prin Parlament, evident urgent", a declarat Robert Sighiartău la Antena3.

Declaraţia îl contrazice pe Florin Cîţu

"Am văzut evoluția prețurilor în ultima perioadă și am luat decizia ca PNL și Guvernul să susțină plafonarea prețurilor la energie în România. Va fi o decizie luată în prima ședință de guvern după ce se va rezolva criza. Deci vom susține plafonarea prețurilor la energie la prețurile pe care le vedem în această perioadă. De aceea, avertizez toate companiile care vor să profite de acest anunț în perioada următoare să nu se chinuie, pentru că vom folosi plafonarea la prețurile actuale. Vă mulțumesc!", a declarat Florin Cîţu după şedinţa de Guvern de miercuri.

Iulian Iancu, CME, avertisment: Cele mai mari facturi din istorie

"Ajută foarte mult dacă se face plafonarea, ea este obligatorie, trebuie realizată şi trebuie realizată la nivelul preţurilor din ianuarie, nu la nivelul actual, pentru că nivelul actual este cel mai mare nivel istoric cunoscut de când există exploatare de gaze naturale în România şi în lume.

Vom plăti cele mai mari facturi din istoria producţiei de gaze naturale din această ţară. Nu poţi spune că ajuţi consumatorul îngheţând preţul cel mai mare din punct de vedere istoric. Sub nicio formă. De ce? Nu are nicio motivaţie producătorul român pentru acest preţ. Producătorul român produce la un cost de 40 de lei, iar acum preţul este de 800 lei. Nu are nicio legătură cu preţul de pe piaţa europeană. Oricând se poate lua această decizie, să fie îngheţat preţul la 80 lei, adică dublu faţă de cât cheltuie producătorul, dar de 18 ori mai puţin decât se cere azi pe piaţă. Este obligatoriu pentru că altfel destructurăm economia românească şi distrugem nivelul de trai", a declarat Iulian Iancu la Antena 3.