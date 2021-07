Sebastian Burduja o face praf pe Armand: După ce s-a văzut primar, cu voturile PNL, a uitat de orice parteneriat

"Legat de ziua de ieri, nu pot sa nu observ, cu mâhnire, șirul lung de minciuni, jigniri și manipulări la adresa mea și a colegilor mei din PNL Sector 1. Sunt dator să vă spun câteva lucruri. Pentru un pumn de like-uri, oameni pentru care am făcut campanie fac un joc de imagine pur si simplu mizerabil. E ușor a încerca sa păcălești lumea cu vadimisme de tipul “jos Mafia, sus Patria” si îndelung răcnitul și răsuflatul “USL”, din disperarea de a găsi scuze pentru propria incompetenta, dublata de vanitatea de a avea întotdeauna dreptate.



Nu (re)cunoasteti (încă) personajul? E OK, timpul are darul să scoată adevarul și caracterele la iveală (ne-au avertizat, e drept, foștii colegi ai dânsei, de care s-a folosit si pe care i-a exclus pe parcurs…poveștile lor sunt publice)", a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

"După ce s-a văzut primar, a uitat de orice parteneriat"





"Când am dat jos PSD eram buni, noi, “partenerii” din PNL. După ce s-a văzut primar, cu voturile PNL, a uitat de orice parteneriat.



Este fără precedent să ții in mod abuziv si aberant un viceprimar de opt luni de zile fără nicio atribuție, pentru ca ai pixul de primar in mana si, nu-i asa, iti permiți orice. Iti permiți sa-i faci pe “parteneri” in ședințele de consiliu “analfabeti”, “infractori”, “schizofrenici” și sa nu-ți ceri niciodata scuze, ca doar esti primar si nu dai doi bani pe dialog, pe bun simț, pe cei șapte ani de-acasa.



Îți permiți sa pleci din ședințele de consiliu local dupa zece minute, fara sa te sinchisești sa iti susții propriile proiecte, dar te plângi ca “partenerii chiulesc”.



Îți permiți sa blochezi in modul cel mai ticălos proiecte pentru oameni, cum este Centrul pentru copii cu Sindrom Down, doar pentru pacatul de a fi fost susținute de “parteneri”. Dar apoi tot tu ieși pe Facebook si te lauzi cu ele.



Culmea tupeului, dupa toate acestea, este sa te plângi tot tu de lipsa unui parteneriat. Dar de tupeu nu ducem lipsa in politica românească. Ne lipsește bunul simț: acela însă ori il ai, ori nu il ai", a mai scris liderul liberal.

Întrebare importantă în criza gunoiului





"Ca sa fie clar pentru toata lumea: PNL susține toate demersurile legale pentru recuperarea tuturor prejudiciilor la bugetul local si pentru rezolvarea crizei gunoiului din Sectorul 1. Da, inclusiv o acțiune de reziliere in instanta. Dar aceasta trebuie făcută ca la carte, iar proiectul de ieri nu era: chiar directia juridică din Primărie a semnalat asta. Daca nu respectăm milimetric litera legii, buni de plata vor fi tocmai cetățenii sectorului 1. Cei care s-au saturat si de gunoaie pe străzi, si de scandal.



PS Înțeleg “pe surse”, pentru ca pe noi nu ne-a informat nimeni oficial, ca exista o noua firma selectata pentru a face curățenie in sectorul 1, pe perioada stării de alerta. Foarte bine. Intreb public: despre ce firma este vorba, pe ce criterii a fost selectata si la ce costuri prestează?", a concluzionat Sebastian Burduja.