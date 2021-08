După articolul publicat de DC NEWS în legătură cu scenariul pentru scoaterea lui Ludovic Orban din politică în plină luptă pentru șefia PNL, Cozmin Gușă a declarat că aplaudă scenariul.

"Eu aș aplauda acest scenariu, pentru că la cum se comporta Partidul Național Liberal, e timpul să se facă și praf. Pentru că în scenariul pe care voi îl prezentați, credibil, bine scris și informația tare, se face praf dacă face așa ceva!

Eu am o părere pe care o exprim într-o singură frază: Sub coordonarea lui Klaus Iohannis, PNL a devenit un rebut politic, dar sub conducerea lui Cîțu el va deveni și un partid jegos.

Pentru că jegoșenie înseamnă un asemenea scenariu, în care să-l dai pe unul la o parte, cu presiunea dosarelor de la DNA ale unor lideri liberali sau a fricii că cine știe ce li s-ar putea întâmpla și cu un asemenea candidat... că dacă Orban l-ar încurca foarte tare pe unul ca Bolojan, dintre liderii partidului, chiar pe unul ca Boc, chiar pe unul ca Rareș Bogdan... sau pe unul mai anonim ca Veștea, de la Brașov, Tișe de la Cluj, atunci, ca procedură, să-l dai pe Orban la o parte ar fi o chestie igienică.

Dar să-l dai pe Orban la o parte pentru ca unul ca și Cîțu, de care noi de ocupăm de un an de zile de când era ministru de Finanțe, asta este un act jegos după părerea mea!", a declarat Cozmin Gușă, în exclusivitate pentru DC NEWS.

Gușă: lucruri extrem de infamante pentru un om de rând!

"Adică să iasă tot acest rahat la Congres... dar ce să mai iasă la Congres, că tot ce era de ieșit până acum a ieșit. Minciuna, că despre asta vorbim, nu neapărat despre păcatul de tinerețe, minciuna asta și minciuna perpetuată și răsperpetuată, plus treaba aia cu banca, sunt lucruri extrem de infamante pentru un om de rând!

Un alt angajat ar avea mari probleme în momentul în care s-ar afla că a fentat o bancă, că a fugit de a plăti un credit de 700 de euro să spunem, nu de 7.000 de euro. Ar avea probleme de credibilitate, pentru că omul ar fi un mincinos.

Ăsta, Cîțu, are pe mână cca. 20 de milioane, noi, cu taxele noastre. Ăsta ne cheltuie nouă taxele. Noi i-am dat lui Cîțu să ne cheltuiască taxele și Iohannis l-a certificat că o facă în continuare", a mai spus Cozmin Gușă.

Vezi mai multe în video:

Scenariul pentru scoaterea lui Orban din politică: nu va fi primit la Congresul PNL. Cine l-a abandonat, de ce a pierdut partidul

Potrivit unor surse din interiorul PNL, mesajul transmis de premier este decodat în felul următor în partid: nu îi dați lui Orban votul filialei pentru Moțiune!

Candidații la șefia PNL au nevoie de 10 astfel de voturi. În Congres se votează secret, iar susținătorii oficiali ai lui Cîțu (șefi de filiale, miniștri, primari, șefi de CJ) au o pondere de 67/5000. Cei 67 de lideri care au semnat scrisoarea anti-Orban au 67 de voturi. Pe acest lucru se bazează Orban, care speră să ”întoarcă” sala, să mobilizeze membrii simpli de partid în favoarea sa, adunând voturile lor la Congres.

Pentru asta, însă, trebuie să ajungă la votul din Congres, obținând 10 semnături pe Moțiunea sa de la șefii de filiale județene. Fiecare dintre cele 47 de filiale poate susține toate moțiunile, o singură moțiune sau se poate abține. Fără 10 voturi, candidații nu ajung în fața Congresului, nu pot candida la președinția PNL.