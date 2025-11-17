Scandalul Nordis. Analiza CITR privind unitățile proiectului: 212 promisiuni fără obiect

CITR anunță că în calitate de administrator judiciar în procedura de insolvență a societății Nordis Management SRL, a derulat, timp de aproximativ șapte luni, o analiză amplă asupra proiectului Nordis Mamaia Wave. Într-un comunicat de presă, CITR subliniază că scopul analizei a fost determinarea situației juridice a fiecărei unități locative și identificarea eventualelor suprapuneri de convenții asupra aceleiași unități.

VEZI ȘI: Un păgubit din dosarul Nordis spune cum și-a dat seama că totul era "o țeapă". "Ei mă întrebau dacă am văzut progresul"

"Analiza a urmărit obținerea unei imagini complete asupra activelor și pasivelor societății pentru a putea desfășura în mod corect următoarele etape ale procedurii de insolvență. Pentru a oferi această imagine, echipa CITR a examinat peste 2937 de foldere de documente provenite atât de la creditori, cât și de la compania debitoare. Informațiile au fost completate cu date de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) și de la instanțele de judecată. A fost aplicată o metodă de verificare încrucișată pentru a urmări parcursul fiecărei unități de la construcție până la înscrierea în cartea funciară și semnarea convențiilor translative de proprietate", transmite CITR.

Rezultatele principale

Potrivit sursei citate, rezultatele pricipale ale analizei arată că:

709 unități au fost deja vândute sau transferate către terți.

441 unități au promisiuni de vânzare-cumpărare valide, fără neconcordanțe, pentru care promitenții pot solicita transferul dreptului de proprietate.

212 unități au promisiuni rămase fără obiect, din cauza valorificării către terți sau recompartimentării imobilului.

46 unități prezintă interpretări diferite între administratorul judiciar și administratorul special privind obligația de predare.

303 unități locative și 109 spații tehnice sau comerciale sunt disponibile, fără promisiuni active; unele unități locative sunt ipotecate.

De ce au apărut suprapunerile și promisiunile fără obiect

Principalele cauze care au dus la apariția suprapunerilor și promisiunilor fără obiect, potrivit sursei citate, sunt:

Încheierea mai multor contracte pentru aceeași unitate cu persoane diferite.

Recompartimentarea unor unități, ceea ce a schimbat configurația apartamentelor.

Schimbarea destinației unităților, de exemplu transformarea unui apartament în birou.





Contextul procedurii de insolvență

Procedura de insolvență a societății Nordis Management SRL a fost deschisă în data de 7 octombrie 2024, aflându‑se în prezent în perioada de observație. Cazul se distinge printr-un grad ridicat de complexitate, determinat de numărul mare de creditori, valoarea ridicată a masei credale și dificultatea spețelor juridice asociate proiectului.

Din perspectiva cifrelor, insolvența implică 1228 de creditori cu o masă credală solicitată de peste 900 milioane lei, din care 721 milioane lei reprezintă creanțe acceptate. Totodată, CITR gestionează peste 600 de litigii aferente acestui dosar de insolvență.

Ancheta Nordis

Reamintim că, la sfârșitul lunii octombrie, procurorii DIICOT au extins ancheta privind grupul Nordis, după depunerea a peste 300 de noi plângeri penale. Aceste sesizări îi vizează atât pe administratorii grupului, cât și societățile Nordis Management și Nordis Mamaia – deja urmărite penal – pentru infracțiunea de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Noile plângeri adaugă un prejudiciu estimat de 35,8 milioane de euro.

În total, ancheta a ajuns la aproximativ 700 de plângeri penale, formulate de 850 de persoane vătămate, iar prejudiciul estimat se ridică acum la circa 75 milioane de euro. Suma reprezintă banii achitați de clienți pentru apartamente și case care nu au fost nici construite, nici livrate. Vezi mai mult AICI.

Totodată, reamintim și faptul că în luna februarie, fosta deputată PSD Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au stat în arest preventiv zece zile, fiind ulterior eliberaţi de Instanţa supremă. Vladimir Ciorbă a fost atunci plasat sub control judiciar, iar Laura Vicol a rămas fără interdicţii. Cei doi sunt anchetaţi penal de DIICOT în dosarul Nordis pentru mai multe infracţiuni, printre care constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune. În luna august, și patronul Nordis, Vladimir Ciorbă, a scăpat definitiv de controlul judiciar. Vezi mai mult AICI.