Scandal în coaliţie. Chirieac: USR-PLUS are încredere de la Bruxelles

Scandal în coaliţie. Chirieac: USR-PLUS are încredere la Bruxelles Sursa foto: Facebook Dan Barna

Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat situația USR PLUS și AUR, din perspectiva Bruxelles-ului.

'Dacă bătaia pentru numirea procurorilor este atât de crâncenă, mă întreb dacă zvonul/scenariul cu doamna Kovesi candidat la prezidențiale nu cumva are mult mai multă substanță decât îi acordăm noi acum? România este membră a UE. Cine crede că partidele politice românești sunt numai în interiorul țării se înșală amarnic. PNL e bine conectat la zona PPE. Să ne gândim că Ludovic Orban s-a văzut cu doamna Merkel când nu era prim-ministru, ci doar președintele PNL.', a spus Chirieac la România TV.

"USR-PLUS are încredere de la Bruxelles"

'USR PLUS cum a fost inventat? Cum a fost adus la putere de către președintele Iohannis? Undeva la Bruxelles cineva s-a săturat să vadă că în România nu se pot face șosele, căi ferate, infrastructură. Și au venit cei de la USR, unii dintre ei în regulă, băieți tineri școliți în străinătate. Faptul că unii dintre ei au pus mâna pe putere mai mult decât trebuie este o boală națională. USR PLUS are încrederea Bruxelles-ului. O spun cu toată dragostea și cu profund regret: Avem AUR, care s-a dus la 10% fără presa mainstream și acum a crescut mult mai mult, dar nu este acceptat la Bruxelles! Practic, nu este acceptat nici într-o coaliție de guvernare. Este o situație asemănătoare cu AfD din Germania. Nimeni nu face alianță cu ei.', a subliniat Chirieac.

'Problema este cum te văd cei de afară. AUR este văzut, astăzi când vorbim, ca de neacceptat la Bruxelles. AUR trebuie să își revizuiască doctrina, contactele, în așa fel încât să nu fie considerați un partid extremist. Asta este foarte important! Or, nu e normal ca 10% din populația României, care a votat acest partid, să fie dată la o parte, dar lucruri asemănătoare se petrec și în alte state europene, unde există partide care primesc eticheta asta.', a concluzionat analistul politic, Bogdan Chirieac, în emisiunea Punctul Culminant, moderată de Victor Ciutacu, la România TV.

Acest articol reprezintă o opinie.