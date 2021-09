Scandal cu moţiunea de cenzură. Rareş Bogdan, dezamăgit de Orban. "Joc în favoarea celor care vor moţiunea"

"S-a întâmplat o chestiune foarte gravă şi foarte dureroasă, din punctul meu de vedere, o spun cu toată sinceritatea. Eu am trăit ca jurnalist o situaţie care nu am crezut că se va mai repeta, în care un domn, pe nume Liviu Dragnea, şi-a dat jos două Guverne, din care nu făcea parte, dar care erau ale propriului partid. De data asta, colegii noştri de guvernare vor să dea jos propriul guvern, cu ei în interior. Domnii Barna, Năsui, Drulă, Ghinea, se dau jos pe ei înşişi.

Şi am mai văzut ceva ce mă doare rău. Începând de vineri, preşedintele PNL nu a stat cu grupul PNL, ci a jucat în interesul USR şi AUR, în detrimentul PNL şi a premierului, invocând respectarea Constituţiei. Ştiţi, însă, că există spiritul legii şi litera legii. Şi ştiţi foarte bine că ce a făcut domnia sa este un joc în favoarea celor care doresc această moţiune de cenzură", a declarat Rareş Bogdan la Antena 3.

Întrebat dacă îl acuză de trădare pe Ludovic Orban, Rareş Bogdan a replicat că este doar dezamăgit de preşedintele PNL.

"Nu îl acuz de trădare, că nu îmi permit să fiu atât de dur. Spun doar că este dezamăgitor că preşedintele PNL vrea să îşi dea jos propriul Guvern cu ajutorul USR şi AUR", a mai spus prim-vicepreşedintele PNL.

"Orban se grăbea mai mult decât PSD, AUR şi USR"

Întrebat ce părere are despre faptul că parlamentarii PSD au plecat din şedinţa birourilor permanente, Rareş Bogdan a replicat scurt.

"Eu nu analizez ce face PSD, eu analizez ce au făcut colegii mei din PNL şi mai analizez ce a făcut încă preşedintele PNL, Ludovic Orban, care se grăbea mai mult decât PSD, AUR şi USR cu discutarea şi votarea unei moţiuni împotriva PNL. Mi se pare absolut şocant", a conchis europarlamentarul.

De ce nu a votat Orban pentru anchetarea semnăturilor de pe moţiune

"A fost votată ordinea de zi în forma propusă de domnul Simonis (n.r. - PSD). După ce s-a votat ordinea de zi şi după ce a fost votată în birourile permanete reunite propunerea de înfiinţare a comisiei de anchetă care se va duce în plen, PSD a decis să-şi retragă reprezentanţii din birourile permanente reunite. Şi au plecat toţi cei opt reprezentanţi ai PSD din birourile permanente ale celor două camere, rămânând numai parlamentarii celorlalte formaţiuni politice. S-a dezbătut punctul doi care, pe scurt, era o cerere de a se trimite către Comisia de statut, care e una comună, pentru verificarea semnăturilor (n.r. - ale moţiunii de cenzură). (...) Rezultatul votului e următorul: au fost 18 membri prezenţi, au votat pentru nouă, şapte împotrivă şi doi parlamentari au fost prezenţi şi nu au votat: respectiv, deoarece a fost vot nominal, au fost prezenţi şi nu au votat domnul deputat Ovidiu Ganţ şi cu subsemnatul, Ludovic Orban. Propunerera nu a fost adoptată.

Se ştie foarte clar că în Parlament se adoptă o propunere, o lege şi aşa mai departe, cu votul a jumătate plus unul dintre cei prezenţi. Au fost prezenţi 18, iar în favoarea solicitării au votat doar 9. Nu s-a întrunit majoritatea celor prezenţi, ca atare propunerea nu a trecut. După ce nu a fost adoptată această propunere, alţi colegi, colegii mei din Partidul Naţional Liberal au plecat din sala de şedinţă, am rămas fără cvorum şi nu am putut să discutăm punctul trei, prezentarea în birourile permanente reunite a moţiunii de cenzură", a explicat Ludovic Orban.