S-au strâns 15.000 de semnături pentru referendumul de demitere a lui Clotilde Armand

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că membrii şi simpatizanţii partidului au strâns peste 15.000 de semnături pentru declanşarea unui referendum referitor la demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, scrie Agerpres.



"Noi am pornit să strângem semnături, până acum am anunţat că vom susţine orice iniţiativă cetăţenească. Sunt peste 15.000 de semnături strânse. Ne trebuie 52.000 sau 53.000 de semnături. Noi nu ne-am implicat direct, am lăsat membri de partid şi simpatizanţii să se implice. Fac un apel către bucureşteni, democratic, fără semnăturile lor nu se pot declanşa alte alegeri. Aşteptăm o decizie a magistraţilor, să mergem în instanţă să anulăm alegerile care au la bază o fraudă. (...) E clar că doamna Clotilde Armand a coordonat un grup infracţional care a dus la fraudarea alegerilor. De ce stau procurorii şi nu termină ancheta? (...) Dacă nu se încheie ancheta o să mergem în zona cu referendumul şi o să ne implicăm direct, absolut tot partidul, o să stau de vorbă cu Gabriela Firea şi o să ne facem un plan clar pe care o să îl prezentăm la sfârşitul lunii colegilor din CPN (Consiliul Politic Naţional - n.r.) şi în acel moment veţi vedea toată armata PSD, dacă e nevoie din toată ţara, ne vom mobiliza ca să facem referendum", a spus Ciolacu la Antena 3.

Democrația din România este în pericol



El a adăugat că, în acest moment, "democraţia în România se află în pericol" şi este evident că alegerile locale de la Sectorul 1 al Capitalei au fost fraudate, iar actualul primar al sectorului, Clotilde Armand, a intrat ilegal în sala în care erau depozitaţi sacii cu buletinele de vot.



"Candidaţii şi observatorii nu au voie să atingă niciun document. De ce stăm de atâtea luni de zile şi aşteptăm un verdict? (...) De ce nu există mandate de reţinere către persoanele care nu aveau acces acolo (în sala în care erau depozitate buletinele de vot - n.r.)? (...) Vrem să ştim de la jandarmerie cine a permis accesul rudelor în clădire. (...) Au apărut noi imagini. Preşedintele României să intervină fiindcă este un pericol la democraţia României, să ceară public, să facă şedinţă de CSAT. Este nepermis aşa ceva", a afirmat preşedintele PSD.



Ciolacu a mai spus că lipsesc sacii cu buletine de vot din aproximativ 20 de secţii de vot, din totalul de 166 de secţii.