Rareş Bogdan: Dacă le-aș răspunde lui Ghinea sau lui Bulai, nu aș face bine coaliției

"Citesc propunerile de reformă ale unui coleg din coaliția de guvernare: comasarea Ministerului Transporturilor cu Ministerul Afacerilor Interne. Nu de dragul reformei, ci ca să mulțumească un coleg liberal care e nemulțumit de fișa postului: ministrul Lucian Bode. Nu comentez propunerea de mai sus, doar spun așa: e nevoie de reformă, de o reformă puternică. Nu pentru a mulțumi mai mulți politicieni căzuți printre scaune la împărțirea portofoliilor, ci pentru că țara are nevoie de reforme, are nevoie de a regândi fundamental instituțiile centrale, pentru a corespunde cerințelor actuale.

Propun așadar (...) comasarea Ministerului Afacerilor Interne cu ministerul care se ocupă și de administrația publică locală (acum Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației). Ministerul Afacerilor Interne nu se mai justifică. Atribuțiile MAI pot fi preluate de ministerul care deține portofoliile administrației publice și funcționarilor publici.

Vrea Rares Bogdan reforme pe bune?", a scris Iulian Bulai pe Facebook.

Rareş Bogdan, răspuns pentru Iulian Bulai

"Ce am avut de spus am spus, îi doresc multă sănătate domnului Bulai. Am citit, nu am ce să... Eu am făcut o glumă. Dacă superficialitatea e atât de mare în spaţiul public din România încât o glumă făcută pe scena de la Zalău, la alegerile pentru conducerea PNL Sălaj, în care am spus că Lucian Bode a fost un excepţional ministru al Transporturilor, a deblocat multe proiecte, şi fiind bun ca ministru de Interne să facem pentru Lucian un minister comun, a fost preluată ca o propunere de reorganizare de ministere mi se pare prea mult", a spus Rareş Bogdan.

Întrebat ce părere are despre declaraţiile făcute de Iulian Bulai la adresa lui Lucian Bode, pe care l-a numit, fără a-l nominaliza direct, "politician căzut printre scaune la împărţirea portofoliilor", Rareş Bogdan a replicat scurt. "Suntem într-o coaliţie, nu avem alegeri nici peste 7 luni, nici peste un an, trebuie să rezistăm în coaliţie pentru că avem de guvernat România. PNL nu a câştigat alegerile, dacă am fi făcut asta aveam 40 şi ceva la sută în Parlament. Aşa, avem doar 30 şi un pic la sută şi avem nevoie de parteneri. Am ales să guvernăm cu USR-PLUS şi UDMR. Nu consider că răspunzând dlui Ghinea sau dlui Bulai aş face bine coaliţiei", a punctat europarlamentarul liberal la Antena 3.

Ce a spus Rareş Bogdan la Zalău

"Dragii mei, Lucian Bode e genul de om care vorbeşte puţin şi face mult. Eu am spus – sper ca de data asta să nu se mai creeze un breaking news, nu-mi doresc – am spus că, la un moment dat, poate ar trebui să facem un minister al Transporturilor Interne, adică un minister al Transporturilor şi al Afacerilor Interne împreună, pe care să-l conducă un singur om, dar asta pentru că Lucian a făcut lucruri bune, nu pentru că cei de acum nu fac lucruri bune – Doamne fereşte! – ci pentru că Lucian a făcut lucruri grozave acolo şi a rămas în acel an şi două luni de zile cât a condus ministerul au rămas nişte proiecte grozave pe care se construieşte acum dezvoltarea României”, a explicat prim-vicepreşedintele PNL sâmbătă, la alegerile PNL Sălaj,