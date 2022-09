Rareş Bogdan a răbufnit la adresa ANRE şi cere revocarea conducerii: Subminează statul român. Se joacă cu focul

Reacţia lui Rareş Bogdan vine după ce ANRE, arbitrul pieței energetice din România, a avertizat guvernul într-o notă că ordonanța de urgență adoptată joi pentru plafonarea facturilor încalcă flagrant regulile europene pentru că limitează comerțul comunitar cu energie, scrie G4Media.

Cel mai dur avertisment al ANRE vine însă în ceea ce privește impactul ordonanței asupra furnizorilor de energie. Autoritatea arată că ordonanța ar putea duce la ieșirea din piață a anumitor furnizori din cauza mecanismelor impuse și cere guvernului inființarea unor companii de trading și de furnizare pentru a compensa eventuala ieșire de pe piață a unora dintre acești participanți la piață.

„Domnii de la ANRE în momentul ăsta subminează statul român și autoritatea Guvernului, a premierului și a nu mai puțin de 5 miniștri care au semnat această ordonanță. Domnul Chiriță de la ANRE se joacă cu focul cu piața de energie din România și cu sufletele și inimile românilor, care privesc spre ANRE ca spre un reglementator, așa cum există în țările europene.

Domnul Chiriță, președintele ANRE, este cel care a semnat această ordonanță. Domnul Zoltan Nagy, vicepreședintele din partea UDMR, alături de domnul Ionescu de la OPCOM și de ceilalți membri ai consiliului din ANRE, au participat în ultimele 3 săptămâni la toate discuțiile din cadrul atât interministerialei, cât și interinstituționale, la discuțiile din coaliția de guvernământ și au participat direct la crearea acestei ordonanțe. Domnul Chiriță, la ora 18:07, a dat avizul ANRE pe ordonanță și după care și-a pus semnătura pe această ordonanță. Este incredibil. Atitudinea ANRE din momentul acesta este una care subminează statul român, lovește în credibilitatea prim-ministrului și a coaliției de guvernare și necesită o reacție rapidă atât din partea PNL cât și a celor din PSD și UDMR cu o discuție extrem de clară care să ducă, pentru că tot a început sesiunea parlamentară, până la revocarea întregului consiliu.

Este fără precedent ca o instituție din România, care are un rol determinant pe piața economică într-un moment cum nu au mai fost în ultimii 30 de ani din punct de vedere al sensibilităților pe această piață. Cea mai mare îngrijorare pe care o are Comisia Europeană, Consiliul și Parlamentul European acum este exact pe chestiuni legate energie. Domnii de la ANRE, care au interese, foarte probabil, și care au fost certați în momentul încare s-au întors de la Guvern aseară după ora 19:30, sfârșitul ședinței de Guvern. Probabil domnul Chiriță și domnul Zoltan, și ceilalți membri ai consiliului care conduc ANRE au fost certați de către șefii lor din companiile franțuzești, austriece, germane sau din cele italienești.

Duminica după-amiaza sau luni solicit, în calitate de prim-vicepreședinte al partidului de guvernământ, o întâlnire de urgență a Coaliție și punerea pe ordinea de zi săptămâna viitoare de către Parlament a revocării întregului consiliu de conducere a ANRE. Îi avertizez pe cei care spun că este imposibil, în Spania, cu o situație precedentă, colegii noștri spanioli au trecut la desființarea ANRE și reînființare. Ceea ce ANRE acum este o situație care poate duce, nu doar la distorsionarea pieței, ci și la decredibilizarea Guvernului României și a celor două mari partide de guvernământ plus UDMR.

Când spun instituțiile statului, cu privire la ceea ce face ANRE cu protejarea jucătorilor mari din domeniu, nu mă refer la colegii mei care sunt reprezentanți politici sau din înalta administrație, ci la instituțiile statului care trebuie să vegheze la ceea ce înseamnă stat de drept, respectarea legii și la anularea oricărui act de corupție, chiar și incipient sau la nivel de intenție. Am să solicit public retragerea colegului PNL din conducerea ANRE, domnul Man, sau am să propun în Biroul Permanent Național PNL retragerea lui imediată sau o poziționare publică în următoarea oră cu privire”, a afirmat Rareș Bogdan la Digi24.

Modificare OUG 27. Virgil Popescu a spus ce se întâmplă cu plafoanele de consum pentru populație

„Am aprobat modificările la ordonanţa 27. Aş vrea să vi le prezint dumneavoastră aici, practic se extinde perioada de aplicabilitate a ordonanţei 27, de la 1 septembrie anul acesta, deci practic, de astăzi, până în data de 31 august a anului viitor. Ăsta este primul, prima schimbare, practic schema acolo în per ansamblu, practic, schema de plafonare şi de protecţie a populaţiei şi a mediului economic se extinde de la 1 aprilie 2022 la 31 august 2023, prima modificare a ordonanţei 27.

Plafoanele de consum pentru populaţie rămân aceleaşi, între zero şi 100 de kilowaţi oră consum. Preţul este de 68 de bani pe kilowatt, practic acest tarif pentru populaţia care consumă foarte puţin kilowaţi. Între zero şi 300 de kilowaţi, aici este o uşoară schimbare. Între zero şi 300 de kilowaţi, acelaşi plafon, în interiorul aceluiaşi plafon practic încercăm să stimulăm populaţia să facă o economie.

Practic, preţul de 80 de bani se aplică pentru primii 255 de kilowaţi din acest plafon, diferenţa între 255 şi 300 la preţul din contract. Pentru mediul economic, pentru instituţiile publice rămâne un leu pe kilowatt, spitalele, fie că sunt publice, fie că sunt private, educaţia, fie că este publică, fie că este privată, furnizorii de servicii sociale, fie că sunt publici, fie că sunt privaţi, un leu pe kilowatt pentru întreaga cantitate de energie electrică consumată. Ceilalţi, IMM-urile, industriile alimentare, celelalte instituţii publice, 85% din cantitatea consumată, tocmai pentru a încerca să îi stimulăm şi să economisească mai multă energie electrică“, a precizat ministrul Energiei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News