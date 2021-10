Premierul desemnat Ciucă, întrebat dacă vrea USR la guvernare: Nu este despre ce vreau eu

"Este o etapă, finalizăm analiza de etapă şi în funcţie de asta luăm decizii", a declarat Nicolae Ciucă înainte de întâlnirea cu Dacian Cioloş.

Întrebat dacă îşi doreşte ca foştii aliaţi să se întoarcă în coaliţie, premierul desemnat a răspuns: "Dacă îmi doresc USR la guvernare? Nu este vorba despre ce îmi doresc eu, ci despre ce soluţii găsim ca să trecem acest Guvern".

Cât despre discuțiile cu PSD, a spus: „Am discutat cu domnul Marcel Ciolacu la telefon, a rămas să finalizăm programul de guvernare, să analizăm cele 10 măsuri pioritare ale dumnealor. Am finalizat progamul, analizăm măsurile, finalizăm întâlnirea de astăzi cu domnul Dacian Cioloș, ulterior vom relua discuțiile.(...) Vom avea discuții cu toți care sunt dispuși să avem această discuție și să înțeleagă că noi trebuie să găsim soluții pentru ieșirea din criză”, a spus Nicolae Ciucă.

„Mandatul de la nivelul partidului este acesta: să căutăm susținere pentru un guvern minoritar”, a mai spus premierul desemnat, citat de Mediafax.

Dan Vîlceanu a anunţat o posibilă împăcare cu USR, Moşteanu spune că ei nu votează Guvernul Ciucă

„Important e ca România să aibă un guvern cât mai repede și am luat toate variantele posibile. Oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. E ca la nebuni. Am avut o coaliție funcțională și ne-am trezit dintr-odată că cineva face o moțiune de cenzură din interiorul coaliției și dă jos guvernul la 12.000 de cazuri pe zi. Acum sunt 20.000 de cazuri pe zi”, a arătat Dan Vîlceanu.

„Toți am vorbit despre refacerea coaliției, însă nu poți să refaci coaliția câtă vreme personalizezi fiecare discuție. Este aproape o obsesie la USR: Cîțu, Cîțu, Cîțu. Nu pot vorbi altceva. Deci, nu poți să refaci coaliția până nu depersonalizezi. Ok, am înțeles, USR nu-l mai vrea pe Cîțu. Nicolae Ciucă! Votați-l! Și nici cu Nicolae Ciucă înțeleg că nu e bine, că acum vor în coaliție. Sincer, nu mai înțelegi”, a mai spus acesta.

„Absolut că ne dorim refacerea coaliției! Nu poate fi altfel decât cu USR și UDMR. Dar România nu are timp să stea încă două-trei săptămâni pe loc, fără guvern, ca să discutăm noi coaliții. România are nevoie acum de un guvern. Și este un prim pas să pui un guvern acum, repede, că ai nevoie de un guvern, și stăm după aceea și ne certăm, două, trei săptămâni, o lună, două, până când ne împăcăm și ne dăm seama că am greșit cu toții și rezolvăm problema. Dar nu poți să stai fără guvern doar ca să ne certăm noi”, a declarat Dan Vîlceanu la Digi24.

Ionuţ Moşteanu, purtătorul de cuvânt al USR, spune însă că partidul din care face parte nu va vota un Guvern minoritar PNL-UDMR.

”Înțeleg că va veni astăzi să prezinte programul de guvernare, ca și cum un program de guvernare, niște gânduri bune așternute pe hârtie ar fi vreo garanție. Nu, garanția sunt bunele intenții și profesionalismul oamenilor care pun în aplicare un astfel de plan de guvernare și bineînțeles majoritatea din spatele Guvernului (...). USR nu va vota un Guvern minoritar. Acum nu avem nevoie de un Guvern minoritar. Acum două săptămâni, când Dacian Cioloș era premier desemnat, prima noastră opțiune a fost refacerea coaliției, partenerii ne-au respins”, conform Mediafax.