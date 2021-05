PNL și USR PLUS n-au căzut la pace. Tomescu anunță o nouă versiune de buget, Nicușor Dan dă din casă: Ce a cerut Voiculescu

Horia Tomescu, viceprimarul USR PLUS al Capitalei, anunță ”o discuție productivă” cu primarul general despre bugetul Capitalei și spune că va exista un nou proiect de buget.

O nouă versiune a bugetului

„Am avut în această seară o discuție productivă cu primarul general pe subiectul bugetului Capitalei pe anul acesta. O nouă versiune a bugetului va fi transmisă consilierilor generali în cursul dimineții, împreună cu fundamentarea veniturilor și cheltuielilor propuse de Nicușor Dan. Este un pas înainte și ne dorim să căutăm în continuare, pe baza unor informații clare, o soluție corectă pentru București”, anunță Horia Tomescu.

Vezi și: Scandalul USR PLUS - PNL blochează primăriile. Bogdan Chirieac, lui Nicușor Dan: Dom`ne, ești primar general! Ieși și VORBEȘTE pentru 4 milioane de oameni

Viceprimarul adaugă că noua propunere va fi analizată, iar discuțiile vor continua într-o nouă întâlnire joi, de la ora 19.30.

„Rămânem deciși să dăm orașului un buget realist care să nu perpetueze practicile care au adus acest oraș în faliment și care să reflecte reformele în administrația bucureșteană”, adaugă Tomescu.

Nicușor Dan, detalii de culise

Ulterior, și Nicușor Dan a postat un mesaj pe Facebook: ”Am avut în această seară un dialog online cu reprezentanții USR PLUS, PNL și PMP din București, pentru a avansa pe tema realizării bugetului Capitalei. Alături de mine, la întâlnire au participat Vlad Voiculescu, Horia Tomescu și Cosmin Smighelschi (USR PLUS), Violeta Alexandru, Stelian Bujduveanu, Răzvan Socolovici și Diana Mardarovici (PNL), Andrei Ionescu și Sebastian Moise (PMP). A fost un dialog echilibrat, în care am căutat căi de a rezolva lucrurile în interesul bucureștenilor. În numele USR PLUS, Vlad Voiculescu a solicitat noi date tehnice cu privire la buget, urmând ca în următoarele 24 de ore, în cadrul organizației, să se facă o nouă analiză, astfel încât să ne apropiem cu toții de o soluție. Discuțiile vor continua mâine seară și sper să ajungem cât mai curând la un acord, ținând cont atât de prioritățile comune, cât și de constrângerile momentului.”

Bugetul Capitalei a fost respins cu 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” și 14 abțineri, după ce consilierii USR PLUS i-au cerut primarului general Nicușor Dan să retragă proiectul pentru că nu a fost dezbătut, iar veniturile „nu sunt realistice”.

Bugetul, blocat din 28 aprilie

Bugetul Capitalei a fost respins, în 28 aprilie, cu 17 voturi „pentru”, 22 „împotrivă” şi 14 abţineri, după ce consilierii generali USR PLUS au decis să nu mai susţină bugetul, el obţinând doar voturile PNL şi PMP.

Primarul Nicușor Dan a declarat în urma blocării bugetului în Consiliul Local că „e total nemulţumit că începerea investiţiilor şi plata datoriilor riscă să întârzie, iar asta din motive greu de înţeles pentru oricine”.

Vezi și: Bugetul Capitalei, votat mâine. Rareș Bogdan: Va trece. Se va ajunge la o situație foarte clară