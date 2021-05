Scandalul USR PLUS - PNL blochează primăriile. Bogdan Chirieac, lui Nicușor Dan: Dom`ne, ești primar general! Ieși și VORBEȘTE pentru 4 milioane de oameni

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre blocajul din primării, generat de opoziția USR PLUS tocmai la partenerul de coaliție PNL.

Bogdan Chirieac, analist politic, s-a aflat în direct în emisiunea Sabinei Iosub, la Antena 3, unde a vorbit despre blocajul de la nivelul primăriei Capitalei, privind bugetul de anul acesta.

”Eu până acum, în opt luni de zile, nu am văzut cu adevărat proiecte de construcții. Am văzut că a oprit domnul Nicușor Dan, și m-a întristat asta, lucrările de investiții care se mai făceau prin București. E un pasaj la Doamna Ghica care trebuia terminat prin decembrie, s-a oprit cu totul. Ține totul de buget. La Primăria Capitalei, e blocaj total. La Primăria Sectorului 1, e blocaj general că tot îi pune doamna Armand pe Facebook pe colegii săi din PNL. Unde se duce această coaliție? Coaliția are grave probleme la nivel central, eu trag nădejde că nu se va despărți domnul Ghinea, de la Fondurile Europene, de 30 de miliarde așa ușor. Sunt niște ONG-uri care trebuie să intre pe acolo. Nici domnul Drulă nu se va despărți de Transporturi. (...) La primării, unde se pare că sunt orgolii mari și interese și mai mari coaliția nu va funcționa. Trebuia să te gândești când ai votat anul trecut. Doamna Firea ieșea, vorbea publicului, apărea în emisiuni. Domnul Nicușor Dan, olimpic la matematică, fără îndoială, un om inteligent, toată considerația, dom`ne ești primar general! Ieși și vorbește. Sunt 4 milioane de oameni în aglomerarea asta urbană București - Ilfov. Așteaptă toată lumea. Pune-te de acord. Poate faci un metrou să te ducă prin Ilfov. Poate faci linia asta de autobuz. Vezi cum faci cu investițiile. Deocamdată, avem în 2021, nu pot să spun că mi-au lipsit, ceea ce aveam înainte de 1989, Bucureștiul este plin de gropi”, a declarat Bogdan Chirieac.

