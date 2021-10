Orban, noi săgeţi la adresa lui Iohannis: Comportament total diferit faţă de perioada în care am avut un parteneriat serios

"Am declarat la finalul Congresului PNL că parteneriatul meu cu Klaus Iohannis a încetat. (...) Din păcate, comportamentul preşedintelui din ultima perioadă a fost total diferit faţă de comportamentul lui din perioada în care am avut un parteneriat serios în cei patru ani în care am condus partidul, parteneriat care a condus la victorii deosebite, parteneriat care, până la urmă, a dus la alegerea preşedintelui Iohannis cu cel mai mare scor pe care l-a înregistrat un candidat de dreapta în primul şi în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale", a afirmat, marţi, Orban, la Palatul Parlamentului.



În opinia sa, preşedintele este "într-un mare pericol". "Din păcate, în ultimele trei luni, eu personal nu îl recunosc pe Klaus Iohannis. (...) Este suficient să te uiţi pe pagina de Facebook a preşedintelui ca să vezi starea de spirit a celor care comentează ca să îţi dai seama că preşedintele este într-un mare pericol", a susţinut Ludovic Orban, conform Agerpres.

Orban: Ciţu a rămas repetent la examenul parlamentar

După votul pentru moţiunea de cenzură, Orban a susţinut că este necesară declanşarea negocierilor pentru formarea unei majorităţi parlamentare stabile prin refacerea coaliţiei PNL, USR PLUS, UDMR şi minorităţi.



"Din păcate, astăzi, toată munca membrilor PNL care au construit de 4 ani o formaţiune politică aflată în slujba cetăţeanului, care a câştigat aproape toate alegerile din ultimii patru ani de zile, care, după alegerile parlamentare, prin negocierile pe care le-am condus, a reuşit să constituite o coaliţie de guvernare, cu parteneri onorabili şi care urma să pună în practică un program de guvernare, din păcate, astăzi PNL a pierdut guvernarea şi a pierdut guvernarea. Nu din cauza unor decizii politice luate în forurile statutare ale PNL, ci a pierdut guvernarea datorită unor decizii iresponsabile care au dus la ruperea coaliţiei de guvernare şi la apariţia acestei majorităţi împotriva Guvernului condus de un premier liberal. Toate aceste decizii sunt decizii luate de premierul Florin Cîţu, cel care astăzi a rămas repetent la examenul parlamentar - moţiune de cenzură", a afirmat Orban.



El a spus că România se află în plină criză pandemică şi trebuie să facă faţă unor provocări extrem de serioase, menţionând că este nevoie de un guvern stabil, care să se bazeze pe o majoritate parlamentară şi să aibă capacitatea să ofere soluţii pentru problemele românilor.



"Odată încheiată această aventură a unor oameni care nu înţeleg nimic din politică şi din ceea ce înseamnă servirea interesului public, este necesară declanşarea negocierilor pentru formarea unei majorităţi parlamentare stabile, care să ducă cât mai repede posibil la învestirea unui guvern cu deplină capacitate de exerciţiu. Soluţia pe care am susţinut-o încă din data de 1 septembrie, când s-a declanşat criza, este o soluţie simplă, aflată la îndemâna PNL, a USR PLUS, a UDMR şi a grupului minorităţilor naţionale. Soluţia este refacerea coaliţiei de guvernare", a adăugat Orban.