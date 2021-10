Orban: Cîțu și Vîlceanu m-au ras de pe listă!

"La vila Lac nu am fost invitat. De altfel, nu am fost invitat la nicio reuniune a Biroului Executiv al PNL. Probabil ca să raporteze unanimităţi inexistente, deşi am fost preşedinte al partidului, sunt membru al BEx. Dar dl. Cîţu şi dl. Vîlceanu m-au ras de pe listă. Deja, orice fel de participare şi susţinere a unor decizii aberante a unei conduceri nelegitime a PNL seamănă cu o formă de complicitate la trădarea interesului naţional", a declarat Ludovic Orban.

Florin Cîţu a avut o întâlnire la Vila Lac cu parlamentarii liberali, conform unor surse politice, luni seară, după consultările de la Cotroceni.

"PNL a prezentat mandatul pe care l-am spus foarte clar. În acest moment nu avem o majoritate, şi atunci nu am avansat o propunere de premier. I-am spus dlui preşedintele că în Parlament s-a conturat o majoritate votată, clar, între USR, AUR şi PSD. PNL, alături de colegii de la UDMR îşi va face datoria şi va administra în continuare această perioadă dificilă prin care trece România", a declarat Florin Cîţu.

Orban, despre propunerea lui Cioloş: O cacealma

"Din păcate, nominalizarea lui Dacian Cioloş este mai degrabă o cacealma care nu numai că nu are ca obiectiv soluţionarea crizei ci are ca efect adâncirea crizei politice şi guvernamentale. Este evident, pentru orice om care cunoaşte situaţia politică şi poziţionarea partidelor, că în ciuda bunelor intenţii ale lui Dacian Cioloş şi ale USR, care au fost singurii care s-au prezentat la consultări cu propunere de premier, desemnarea lui Dacian Cioloş ca prim-ministru este o desemnare care nu ţine cont de principiul loialităţii constituţionale care ar fi trebuit aplicat şi nu ţine cont de faptul că desemnarea trebuie făcută în persoana unui premier cu şanse reale de a face o majoritate parlamentară", a declarat Ludovic Orban.

"Este clar pentru orice om de bun simţ că nici actuala conducere a PNL, nici alte formaţiuni politice, nu vor susţine investirea unui Guvern Cioloş. Mă îndoiesc că în momentul în care preşedintele, deşi formal, şi-a îndeplinit atributul de desemnare a premierului, nu era conştient că Dacian Cioloş nu avea nicio şansă de a forma o majoritate parlamentară. Desemnarea s-a produs din cauza faptului că nici PSD şi nici PNL nu s-au prezentat la consultări cu o propunere de premier. Dacă în privinţa PSD e pagubă în ciuperci că nu au venit cu propunere de premier, în ceea ce priveşte conducerea PNL, decizia de a nu se prezenta cu o propunere este o decizie care, practic, a pus PNL în situaţia de a nu avea o propunere de premier şi de a nu îi pune pe masa preşedintelui o posibilitate de desemnare a unui premier cu şanse de a forma o majoritate. La fel de evident este pentru orice care urmăreşte viaţa politică că singura şansă pentru o majoritate este refacerea coaliţiei de guvernare formată după alegerile din 6 decembrie", a mai punctat fostul lider PNL.