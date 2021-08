Ludovic Orban: „Eu reprezint o garanție, am rezultate”. De ce consideră Orban că ar trebui să fie ales

Liderul PNL Ludovic Orban a fost întrebat în cadrul unui interviu la de moderatorul Cosmin Prelipceanu despre cum îi va atrage de partea sa pe politicienii de pe plan local.

„Cu ce îi veți convinge?”, a întrebat Cosmin Prelipceanu,

„Cum cu ce o să îi conving? Se alege președintele partidului”, a replicat Ludovic Orban.

„Cu ce îi convingeți să vă aleagă?”, a insistat Prelipceanu.

„Președintele partidului se alege pe baza evaluării individuale pe care o face fiecare delegat care participă la congres dintre cei doi candidați care sunt în cursă. Cine este cel mai bun candidat să conducă partidul. Cine are cele mai profunde cunoștințe, cine are cea mai mare experiență, cine are leadership, cine este cel mai bun comunicator, cine are carismă, empatie, cine este mai aproape de partid. Cine a demonstrat capacitatea de a conduce de-a lungul timpului.

Este un criteriu după care oamenii evoluează, eu am și spus: eu reprezint o garanție! Eu reprezint o certitudine pentru performanța Partidului Național Liberal. Eu am avut un mandat de 4 ani de președinte în care am preluat Partidul Național Liberal într-o situație critică, după ce partidul câștigase alegerile prezidențiale în 2014 și ajunsese la o cotă de peste 40%. Noi am pierdut alegerile parlamentare din 2016 la un scor rușinos și PSD ajunsese la un scor cum nu visase niciodată. Să ne aducem aminte, partidul era demoralizat, nu avea încredere în viitor, în interiorul partidului erau foarte multe grupuri, practic, eu am rezultate cu leadershipul pe care l-am exercitat asupra partidului și care sunt limpezi”, a afirmat Orban.

Ludovic Orban ar fi fost scos din cursă în 2016

Ludovic Orban insistă asupra faptului că există persoane din mediul extern care încearcă să intervină în competiția internă din PNL.

”Eu sunt Stan Pățitul, vreau să aduc aminte că am fost scos din cursa pentru Primăria Capitalei, în 2016” a spus Ludovic Orban, la Digi24. După ce i s-a adus aminte că s-a retras la acea vreme, el a răspuns: ”M-am retras pentru că sunt un om de onoare și am făcut ceea ce foarte puțini oameni politici ar fi făcut când planează suspiciuni asupra lor, să stea o perioadă în umbră până când instanța se pronunță asupra acuzațiilor. Atunci mi-am dat demisia din toate funcțiile, am rămas simplu deputat și nici n-am mai candidat la Parlament, iar ulterior am fost achitat”.