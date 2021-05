Lucifer, Sezonul 5 partea B. Netflix a anunțat când apare

Sezonul 5 al serialul „Lucifer” de pe Netflix a fost împărțit în două capitole, A și B. A doua parte a Sezonului 5 va apărea pe 28 mai, a.c, a anunțat Netflix.

Amintim că, în acțiunea serialului, Lucifer Morningstar s-a întors în Iad pentru a pune capăt răzvrătirii demonilor. A făcut astfel compromisul de a renunța la o viață împlinită de „semi-muritor”, alături de adevărata sa iubire.

La finalul părții A din Sezonul 5, a avut loc o reuniune violentă a familiei cerești. În episodul 8 din partea A, își face apariția Dumnezeu, cu scopul de pune capăt luptei dintre frați.

View this post on Instagram A post shared by Netflix Romania (@netflixro)

Episoade Sezon 5 partea B

Episodul 1: Family Dinner;

Episodul 2: Bloody Celestial Karaoke Jam;

Episodul 3: Resting Devil Face;

Episodul 4: Daniel Espinoza: Naked and Afraid;

Episodul 5: A Little Harmless Stalking;

Episodul 6: Nothing Lasts Forever;

Episodul 7: Is This Really How It’s Going To End?;

Episodul 8: A Chance at a Happy Ending.