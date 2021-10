Ionel Dancă, deputat apropiat lui Orban, părăseşte grupul parlamentar PNL

"Românii ne-au dat votul pentru a guverna România 4 ani şi pentru a pune în aplicare programul de guvernare. Ca gest de protest faţă de noua conducere a PNL, care în parteneriat cu preşedintele României, au aruncat ţara în haos, au distrus coaliţia, au abandonat programul de guvernare, mi-am depus astăzi demisia din grupul parlamentar al PNL. Nu pentru ceea ce se întâmplă azi ne-au votat românii. Nu pentru ca noua conducere a PNL să meargă în genunchi cerşind sprijin de la PSD, cu căciula în mână. Culmea umilinţei pentru sutele de mii de simpatizanţi ai PNL, această solicitare de sprijin din partea PSD a fost şi refuzată. Eu nu pot fi părtaş la umilinţa PNL şi a trădării aşteptărilor românilor în ceea ce priveşte PNL. Guvernarea PNL a eşuat. A eşuat atât în ceea ce priveşte soluţiile de combatere a pandemiei, gestiunea pandemiei, suntem într-un dezastru sanitar, dar şi în alte sectoare prioritare pentru România guvernarea exercitată de noua conducere a PNL a abandonat toate măsurile şi programele de sprijin", a declarat Ionel Dancă.

Miercuri, Orban şi alţi trei parlamentari au părăsit grupul PNL

După ce Ludovic Orban şi-a anunţat demisia din grupul parlamentar PNL, alţi trei deputaţi au făcut acelaşi lucru. Este vorba despre Ion Ştefan, Alexandru Kocsis şi senatorul Ovidiu Florean.

"De astăzi mă retrag din grupul parlamentar al PNL şi voi activa, cel puţin temporar, ca deputat neafiliat. Nu demisionez din PNL, dar nici nu voi mai valida orgoliile politice ale unor copii bătrâni, Klaus Iohannis şi Florin Cîţu, persoane care nu sunt capabile să înţeleagă dramele umane care se petrec în jurul lor. Am speranţa că PNL se va trezi în timp util şi va redeveni acel partid serios care a guvernat ţara anul trecut şi care în campania electorală a vorbit doar despre cum vom dezvolta România cu bani europeni", a spus Alexandru Kocsis în plenul Camerei Deputaţilor.

"Astăzi mi-am depus demisia din grupul parlamentar PNL, rămânând senator neafiliat. Motivul demisiei mele îl reprezintă atitudinea majorităţii colegilor mei care, prin obedienţă faţă de preşedintele Iohannis, au girat dezastrul sanitar, cel economic şi criza politică (...). Domnul preşedinte Iohannis l-a sprijinit, mult prea mult, nejustificat, într-un mod pătimaş şi de neînţeles pe domnul Cîţu. Această atitudine a dus la destrămarea coaliţiei, la căderea Guvernului şi a amplificat criza economică şi pe cea sanitară", a declarat Florean, conform Agerpres.

„Nu mi-a fost nicicând mai greu să fac un anunț ca cel pe care îl fac acum. Astăzi, 27 octombrie, am ales să demisionez din Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal, urmând a activa în calitate de deputat neafiliat. Membrilor PNL Vrancea, familiei politice alături de care am obținut cele mai frumoase rezultate în cariera politică îi spun clar: nu plec din PNL, rămân colegul dumneavoastră. Am însă o obligație morală față de cetățenii care m-au creditat cu votul lor, vrâncenii care au avut încredere în mine și în PNL și față de care mi-am luat o serie de angajamente în campaniile electorale. Îmi doresc ca această despărțire să fie una temporară, însă nu pot accepta ceea ce s-a întâmplat cu PNL din vară și până acum. Acțiunile unui grup au afectat întreaga Românie, o țară lăsată pradă pandemiei, nepregătită de venirea iernii și cu o posibilă criză economică la orizont”, a anunțat şi deputatul Ion Ştefan.

