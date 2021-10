Guşă: USR se teme de audierea miniştrilor în comisii. Ştiu că au oameni slabi. Vâlcu şi Chirieac îl contrazic

"Lor le este foarte frică de audierile din comisii. Ştiu că au oameni slabi, neprofesionişti, şi oricât de fraieri ar părea parlamentarii din comisii de la distanţă, când le vine un USR-ist pe mână...

Spre exemplu, dacă ar merge Ionuţ Moşteanu să explice strategia de la Dezvoltare, că acolo am văzut că vor să îl pună, vă daţi seama ce i-ar face cei din comisii? Cei din Parlament nu îl plac.

"Eu nu cred. Am mare încredere în el. Şi mai sunt câţiva. USR-ul, care deşi o are pe Clotilde Armand, îi are pe Ionuţ Moşteanu, Claudiu Năsui, Cristian Seidler, Cătălin Drulă, Cosette Chichirău. Ţi se pare că nu sunt în regulă?", a replicat Bogdan Chirieac.

"Da, mi se pare că nu sunt în regulă. Ca oameni, nu ca profesionişti.

Eu am terminat fizica. Dacă ar fi o comisie de audiere în fizică acolo şi m-ar lua, cât am fost eu de şef de promoţie pe ţară la fizică, varză ar face cu mine. Nu poţi face faţă unor oameni, 14-15, care te întreabă te miri ce şi apoi se mediatizează ce vor ei. USR se fereşte, au simţit ameninţarea audierilor în comisii şi nu ar dori să ajungă cu un Guvern monocolor acolo ca să fie făcut praf. Nu poţi trece de comisii dacă comisiile nu vor!", a mai spus Cozmin Guşă la Deferiţi Mass-Media.

"Să ştii că echipa cu care vine Cioloş la audieri acum are antrenament, meciuri în picioare. Am observat acum câţiva ani când am fost în vizită la partide. Singurii la care era deschis la ora 9:00 erau cei de la USR, care făceau antrenamente. Pe zona de comunicare, pentru publicul lor, vor fi imbatabili. Şi nu are cum să le facă rău expunerea miniştrilor în Parlament. Aşa, că nu vor convine pe unii de la AUR...", a spus şi Val Vâlcu.

"Faci faţă audierilor când se doreşte să faci faţă. Eu am fost în Parlament. Credeţi-mă, nimeni nu poate să treacă de audierea din comisie dacă comisiile nu doresc asta. Nu ai cum. Te iau pe roluri, cu detalii, trebuie să ştii la virgulă!", a mai precizat Guşă.

"Dar să fim serioşi, şi dacă nu ştii, ai discursul pregătit şi avizul comisiei este oricum consultativ, hotărâşte plenul. Va fi o platformă uriaşă populară pentru USR, dacă se duce în Parlament cu Guvern minoritar şi pică. Se va discuta, se va vorbi, USR e în centrul atenţiei. Se poate pune şi din partea asta!", a concluzionat Bogdan Chirieac.

Ionuţ Moşteanu, exclusiv la DC NEWS. Merge USR cu Guvern monocolor?

"Vrem mai multă viteză din partea potențialilor parteneri. Am pierdut deja o săptămână și nu din cauza noastră. Luni a fost deja desemnat premierul Dacian Cioloș de către președintele Klaus Iohannis. Premierul a fost desemnat pentru a forma guvernul. Am fi vrut să ne vedem marți, PNL a zis nu marți, că au o ședință, atunci miercuri, ne-am văzut miercuri și au zis hai nu mâine, hai poimâine. Deja pierdem zile prețioase, nu e timp de tras, noi nu vrem să pierdem timp, nu mai este timp deloc, trebuie să facem repede un guvern. Dacă PNL ne zice astăzi 'nu ne interesează să mai vorbim cu voi', noi duminică stabilim comitetul politic, programul și lista, luni o depunem la Parlament, marți facem audieri, miercuri venim în fața Parlamentului la vot”, a explicat Ionuț Moșteanu în exclusivitate pentru DC NEWS TV.