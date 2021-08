"Va fi schimbat, pentru că în renegocierea puterii care se va face în octombrie, după alegerile din USR-PLUS şi PNL, se va profita pentru ca şi în interiorul Guvernării, dar şi în interiorul coaliţiei, care are la pachet funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi cea de preşedinte al Senatului, să se facă schimbări. Şi atunci, sprijinul Alinei Gorghiu pentru Florin Cîţu este condiţionat şi de funcţia de preşedinte al Senatului, pe care şi-o doreşte. Anca Dragu nu are mare susţinere din USR-PLUS, pentru că nici nu a făcut mari treburi de vitejie. Postul lui Ludovic Orban va fi pus pe taraba negocierilor, dar fără Ludovic Orban la masă, pentru că el nu va avea loc la acea masă, aşa cum nici el nu a dat posibilitatea altora să stea la masă în decembrie 2020. Acest post va fugi la USR-PLUS, nu se ştie pentru cine. Se poate bănui, dar depinde de rezultatul alegerilor din USR PLUS", a declarat Cozmin Guşă.

Dan Barna, preşedinte la Camera Deputaţilor?

Întrebat de Bogdan Chirieac dacă bănuieşte că Dan Barna va ocupa această funcţie, Guşă a spus că da.

"Este o poziţie mult mai confortabilă aceasta pentru Dan Barna, în perspectiva lui 2024, decât una incertă şi corozivă de vice-prim-ministru. Are mai puţine riscuri, mai mare anvergură", a mai punctat Guşă.

În plus, spune acesta, Alina Gorghiu ar viza poziţia de preşedinte al Senatului pentru a-şi putea pregăti o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale din 2024.

"Postul de la Senat se va duce către Alina Gorghiu, care doreşte şi ea să îşi construiască o platformă de tip prezidenţial pentru 2024. De la Camera Deputaţilor şi Senat te poţi lansa foarte bine pentru candidaturi la prezidenţiale în 2024. Asta vizează Alina Gorghiu şi susţinătorii ei, de asta nu se bagă la nicio poziţie în partid", a mai arătat el.

UDMR respinge posibile mutări în Guvern

Întrebat, după şedinţa coaliţiei de guvernare, dacă UDMR ar fi dispus să renegocieze portofoliile din Guvern după congresele din toamnă ale partidelor coaliţiei, aşa cum se discută în PNL, Kelemen Hunor a spus: "Nu e treaba mea ce doresc cei de la PNL. E o coaliţie, funcţionează, nu s-a discutat în coaliţie, nu s-a deschis acest subiect, ce se discută în partid, la PNL, la USR nu mă priveşte".



El a respins şi posibilitatea ca UDMR să cedeze Ministerul Dezvoltării în schimbul preşedinţiei Camerei Deputaţilor.