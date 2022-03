FOTO - Premiile OSCAR 2022. Momentele serii: CODA scrie istorie, Will Smith, ieşire violentă. Record NEGATIV pentru Oscaruri

Premiile OSCAR 2022. "CODA" a scris istorie duminică seară, după ce a devenit primul lungmetraj produs de o platformă de streaming care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film, informează site-ul revistei Variety.



Această victorie reprezintă o ilustrare perfectă a schimbării majore care s-a produs în ultimii ani în industria de la Hollywood, o schimbare a felului în care filmele sunt produse şi distribuite şi care au fost accelerată de pandemia de COVID-19.



Într-o perioadă în care industria cinematografică se află sub presiune pentru a-şi lărgi adresabilitatea şi pentru a prezenta mai multe poveşti despre persoane de culoare şi persoane din minorităţi subreprezentate, victoria repurtată de filmul "CODA" reprezintă din multe puncte de vedere o veritabilă depăşire a barierelor. Acest film, care spune povestea adolescentei Ruby, singurul membru fără deficienţe auditive dintr-o familie afectată de surditate, a fost lăudat pentru descrierea plină de sensibilitate pe care a făcut-o comunităţii persoanelor cu dizabilităţi şi pentru folosirea unor actori surzi.

Lungmetrajul "CODA" s-a impus la toate cele trei categorii la care a fost nominalizat: "cel mai bun film", "cel mai bun actor în rol secundar" (Troy Kotsur) şi "cel mai bun scenariu adaptat" (Sian Heder, care este şi regizoarea filmului).

Premiile OSCAR 2022. Cele mai multe premii au fost câştigate de filmul SF "Dune", o adaptare ambiţioasă a romanelor publicate de Frank Herbert în seria literară omonimă. "Dune" s-a impus la şase categorii tehnice: "cele mai bune efecte vizuale", "cel mai bun sunet", "cea mai bună coloană sonoră", "cel mai bun montaj", "cea mai bună imagine" şi "cea mai bună scenografie".

Will Smith, OSCAR şi o palmă

Premiile OSCAR 2022. Will Smith a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal datorită evoluţiei sale din filmul "King Richard", îl care îl interpretează pe Richard Williams, tatăl şi antrenorul jucătoarelor de tenis Venus şi Serena Williams, însă show-ul de duminică seară a fost umbrit de un moment bizar, care nu fusese planificat de producătorii transmisiunii televizate. Will Smith a urcat pe scenă şi l-a pălmuit pe Chris Rock, după ce starul de comedie făcuse o glumă pe seama soţiei lui Will Smith, actriţa Jada Pinkett Smith, spunând că abia aşteaptă să o vadă într-o continuare a filmului "G.I. Jane" datorită coafurii sale. Jada Pinkett Smith apare în public cu craniul complet ras începând de anul trecut, după ce a anunţat că suferă de alopecie, o afecţiune care cauzează căderea părului.

"Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!", a strigat Will Smith spre Chris Rock. După ce a câştigat premiul Oscar, Will Smith a prezentat scuze publice Academiei de film americane şi colegilor săi de breaslă nominalizaţi la categoria "cel mai bun actor". VEZI VIDEO AICI

Premiile OSCAR 2022. Jessica Chastain a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol principal datorită interpretării sale cameleonice din filmul "The Eyes of Tammy Faye", în care a jucat-o pe teleevanghelista americană Tammy Faye Bakker. În discursul ei de acceptare a premiului, Jessica Chastain a evocat sprijinul public oferit de Tammy Faye Bakker bărbaţilor gay şi pacienţilor cu HIV într-o perioadă în care mulţi membri ai comunităţii evanghelice nu îi împărtăşeau aceste opinii.

"Sinuciderea este una dintre cauzele principale de deces în Statele Unite. Afectează multe familii. A afectat-o şi pe familia mea. Şi îi afectează în special pe membrii comunităţii LGBTQ, care, adeseori, simt că nu îşi au locul în această lume. Ne confruntăm cu o legislaţie discriminatorie şi plină de bigotism în ţara noastră, al cărei unic scop este acela de a ne diviza şi mai mult. Sunt comise violenţe şi crime motivate de ură asupra unor civili nevinovaţi în lumea întreagă. Şi în vremuri precum acestea, mă gândesc la Tammy şi mă simt inspirată de ea", a declarat Jessica Chastain.

The Power of the Dog, 12 nominalizări, 1 premiu

Premiile OSCAR 2022. "The Power of the Dog", care primise cele mai multe nominalizări în acest an, 12, s-a impus totuşi la categoria "cea mai bună regie" prin intermediul cineastei Jane Campion. Cineasta neozeelandeză a devenit cea de-a treia femeie care a câştigat Oscarul pentru regie, după Chloe Zhao ("Nomadland") şi Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker").



Filmul japonez "Drive My Car" a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional, confirmându-şi statutul de mare favorit al acestei categorii.

Cea mai scăzută audienţă

Premiile OSCAR 2022. Ediţia din 2021 a obţinut cea mai scăzută cotă de audienţă din istoria galei Oscar, atrăgând în faţa micilor ecrane doar 10,4 milioane de telespectatori americani, după ce a fost organizată în prezenţa unui număr restrâns de participanţi şi de prezentatori, înainte ca vaccinurile anti-COVID-19 să devină disponibile pe scară largă. Ediţia din acest an a revenit la Dolby Theatre din Los Angeles şi a mizat pe prezenţa vedetelor de la Hollywood. Încercând să revitalizeze evenimentul, producătorul Will Packer a ales ca opt premii tehnice să fie decernate înainte de debutul transmisiunii televizate. Discursurile de mulţumire rostite de câştigătorii acelor categorii au fost prezentate într-o formă editată în timpul ceremoniei propriu-zise, însă decizia a stârnit controverse. Dacă Will Packer a vrut să scurteze durata galei, atunci a eşuat: gala Oscar 2022 a avut o durată de peste trei ore şi jumătate.

Deşi atmosfera din Dolby Theatre a fost în mare parte una festivă - cu excepţia şocului provocat de incidentul cu Will Smith -, gala Oscar 2022 a inclus mai multe aluzii despre conflictele violente şi diviziunile politice din Statele Unite şi din lumea întreagă. Gala a inclus un moment de reculegere pentru Ucraina, după ce Rusia a invadat această ţară, scrie Agerpres.

