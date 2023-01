Fotbalistul român al cărui prenume este... Pele. Ştiai asta despre el? "Era prea mult pentru România, îmi era ruşine..."

Un fost fotbalist român are prenumele Pele, însă cei mai mulţi microbişti nu ştiu asta despre el. De altfel, şi el recunoaşte că în copilărie îi era ruşine de acest prenume.

Este vorba despre Gabi Balint, fost component al echipei Stelei Bucureşti care a câştigat Cupa Campionilor Europeni în 1986. La împlinirea vârstei de 60 de ani, acesta a vorbit şi despre al doilea său prenume, Pele.

”Mi se par foarte mulți ani. Încă mă simt tânăr în interior. Mă mai visez că trebuie să intru pe teren, că am meci. Spre exemplu, recent am visat că eram la echipa națională și că selecționer era domnul Ienei (n.r. - Emeric Ienei), dar nu am jucat pentru că nu m-au lăsat doctorii și el nu m-a băgat, dar eu i-an zis că sunt sănătos.

Sunt amintiri frumoase, dar de multe ori sunt coșmaruri, pentru că vreau să intru pe teren și fie nu-mi găsec ghetele sau nu-mi găsesc tricoul sau jucătorii sunt deja pe teren și eu nu am ajuns”, a povestit Balint pentru Steaua TV.

Pe Gabi Balint îl mai cheamă şi Pele

”Mă intimida, când eram mai mic, prenumele Pele. Era prea mult pentru România, chiar dacă mai apoi l-am văzut jucând. Era prea mare, mi-era rușine pentru că simnțeam că nu pot reprezenta așa cum trebuie acest prenume.

De multe ori l-am certat pe tata. ’De ce mi-ai pus acest prenume? Nu-mi place nici Pele, pentru că mi-e rușine la școală, și nici Gavril, ca pe tine’. Voiam ceva mai simplu. Până la urmă, colegii de la Bucureti m-au botezat Gabi, mai simplu și frumos. Până la urmă, numele Balint mi l-am construit încet și sunt mândru de el, de părinții mei, care mi-au oferit o educație aleasă și mai ales de tata care a fost alături de mine și care mi-a insuflat acest microb, fotbalul. A fost primul meu antrenor”, a mai povestit Balint.

