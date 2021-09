Florin Cîţu aşteaptă propunere de la USR-PLUS pentru ministerul Justiţiei. Când se renegociază posturile din Guvern

Acesta i-a informat pe liberali că nu va face nicio propunere preşedintelui pentru postul de ministru al Justiţiei, şi că aşteaptă în acest sens ca cei de la USR-PLUS să vină cu un nume pentru a ocupa locul lăsat liber de Stelian Ion după revocare şi ocupat interimar de Lucian Bode.

În plus, Florin Cîţu le-ar fi transmis colegilor, afirmă aceleaşi surse, că după congresul PNL din 25 septembrie se vor renegocia cabinetele din Guvern cu cele două partide de coaliţie.

Stelian Ion, revocat de premierul Florin Cîţu

„Nu voi accepta în Guvernul României miniștri care să se opună modernizării României. Stelian Ion este un ministru care nu a reușit să se impună în coaliție, nu a reușit să își ducă la bun sfârșit proiectele. De exemplu: desființarea secției speciale care nici dupa opt luni de mandat nu a fost desființată”, a declarat Florin Cîțu, care a spus că va numi la Justiție un ministru interimar.

Premierul a spus că a informat liderii coaliției despre această demitere. „Nu mai aducem pe nimeni în Guvern care să șantajeze, care să nu înțeleagă că aici nu vorbim despre primari, comunități, ci despre interesul cetățenilor. România trebuie dezvoltată. Doar pentru că colegii noștri de la USR PLUS nu au foarte mulți primari nu înseamnă că românii trebuie să aibă de suferit. Îmi asum aceasta decizie. (...) Este un proiect dedicat pentru asfalt, apă, canalizare, gaz. Este un simbol al modernizării României”, a adăugat Cîțu.

BPN al PNL, convocat fără acordul lui Ludovic Orban

"Astăzi, fără să fiu informat, colegi de-ai mei au convocat Biroul Politic Național (BPN). A doua oară... ignorând președintele partidului și refuzând un dialog cu președintele partidului!

Am decis să nu particip la această ședință despre care nu am fost informat, nu am putut să verific îndeplinirea condițiilor statutare de convocare. Președintele partidului este garantul respectării statutului și atâta timp cât eu nu am toate informațiile necesare cu privire la convocarea unui for statutar al Partidului Național Liberal, nu pot să știu dacă el este statutar sau nu.

Doresc să convoc Biroul Politic Național al partidului, dar îmi doresc ca această convocare să permită participarea tuturor colegilor mei din BPN și mai ales, doresc ca până la convocarea BPN, să am o discuție cu premierul Cîțu și cu toți actorii implicați în această criză politică, astfel încât să degajăm o soluție care să ne permită o guvernare serioasă, responsabilă și performantă în continuare în această structură a Coaliției, care din punctul meu de vedere este singura Coaliție posibilă care poate să guverneze în interesul României (...)", a declarat acesta.