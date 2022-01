Eugen Tomac NEAGĂ fuziunea PMP-PNL: FALS. Nu există pe agenda PMP

"Câteva minciuni care circulă zilele acestea.

1. PMP se pregătește să fuzioneze cu PNL. Fals!

Nu există la ora actuală un asemenea subiect pe agenda PMP, el a fost discutat anul trecut de două ori. Prima dată, în cadrul unei întâlniri a domnului Președinte Diaconescu cu liderul PNL, la invitația celui din urmă; și a doua oară, la o întâlnire ce s-a desfășurat într-un format mai larg, la care am participat și eu. Această întâlnire a avut loc pe 9 noiembrie.

2. Tomac vrea să verse PMP în PNL. Fals!

Eu am participat, împreună cu domnul Diaconescu, doar la o singură întâlnire ce a avut pe agendă această invitație a liberalilor, cea din 9 noiembrie. În afară de această întrevede, eu NU am avut niciodată cu nimeni altcineva din conducerea PNL vreo discuție/întâlnire pe subiecte ce vizează o eventuală fuziune.

3. Tomac a negociat pentru el o funcție la alegerile europarlamentare. Fals.

Așa cum am menționat, nu a mai existat o altă întâlnire în afara celei de pe 9 noiembrie, unde s-a discutat, de principiu, despre un proiect comun PNL-PMP, iar singura persoană care a solicitat ceva concret din partea liberalilor nu am fost eu.

Niciodată nu am negociat funcții pentru mine în numele PMP, eu le-am obținut prin vot. Niciodată nu mi-am trădat sau mințit colegii. Tocmai de aceea am reușit să construim un partid liber, curat și curajos. Nu a fost însă suficient. Politica se face pe voturi, iar PMP, în 2020, a pierdut de la alegerile locale până la cele parlamentare peste 200 000 de voturi.

Astăzi, PMP traversează o perioadă dificilă. La un an de la alegerile parlamentare, când am luat aproape 5%, partidul pare că și-a pierdut spiritul de echipă, iar majoritatea liderilor au decis că se impune organizarea imediată a unui nou congres spre a ne redresa activitatea și a ne continua lupta politică", a scris Eugen Tomac pe Facebook.

Tensiuni în PMP. Şedinţă miercurea trecută, surpriză pentru Diaconescu

Miercuri a fost ședință în PMP. 46 de membri ai Partidului Mișcarea Populară au decis întrunirea Colegiului Național al PMP. Este vorba de 46 de membri din 69. Cristian Diaconescu, președintele partidului, nu a fost prezent și nici nu susține ceea ce s-a întâmplat, dar, mai ales, ceea ce urmează să se întâmple. În ședința de miercuri, liderii PMP au decis convocarea Congresului PMP în 19 februarie 2022, la București. Atunci va fi aleasă noua conducere a partidului.

”În această dimineață, am avut o surpriză neplăcută să constat că un grup de `organizatori binevoitori` au convocat aseară o adunare, pe care au denumit-o în mod ilegal Colegiu Național (conform Statutului Partidului - urmează să revin cu detalii). Au încercat să legitimeze aceasta adunare, inducând în eroare participanții că eu și colegii mei din Conducerea Centrală am fi parte din această inițiativă. Ca să fie clar, nu am inițiat, nu am participat la întâlnire, nu legitimăm nicio decizie pe care ar fi luat-o acest grup, organizat în mod nestatutar”, a intervenit Cristian Diaconescu, pe Facebook.

Ce spunea Eugen Tomac atunci despre discuţiile cu PNL

”Nu s-a pronunțat nicio secundă, în cele câteva ore de dezbatere, relația cu alte partide” a spus Eugen Tomac, întrebat dacă situația invocată din partid are legătură cu negocierile cu PNL sau a fost generată de acestea. ”Nu are nicio legătură, absolut nu, exclus, exclus” a întărit europarlamentarul PMP. Despre negocierile cu PNL mai afirmă: ”Nu cunosc pentru că nu există, n-au existat decât o singură dată și s-au suspendat. (...) Cel puțin cu mine nu a discutat nimeni pe acest subiect, nu face parte din subiectele de interes pentru noi, noi avem drumul nostru și ne vedem de activitatea noastră”. Întrebat ce drum au, drumul deja stabilit sau cel care urmează a fi stabilit după Congres, Eugen Tomac a răspuns: ”Pe care-l vom decide în structurile noastre, în interiorul nostru, dar nu există în prioritățile noastre un asemenea subiect”.

”Totul s-a desfășurat conform reglementărilor din statut, nu există nicio agendă ascunsă, ne interesează să intrăm într-o altă logică de funcționare, astfel încât lucrurile să fie respectate ca și agendă pe care și-o asumă partidul” a conchis Eugen Tomac. VEZI MAI MULTE AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News