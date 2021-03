Emanuel Ungureanu denunţă ostilitate din partea PNL faţă de USR-PLUS. Tensiuni în coaliţia de guvernare

"Da, o să vă spun foarte sincer, da. Această ostilitate a existat dintotdeauna și este cât se poate de suspectă modalitatea de acțiune, de data asta a PSD-ului, care pare înțeles cu PNL-ul. Toate moțiunile simple de până acum au fost depuse împotriva unor miniștri USR PLUS, este un lucru cât se poate de suspect și este cât se poate de clară dorința PNL-ului de a reface în culise alianța cu PSD, este ceea ce am mai spus în foarte multe situații, visul USL nu a murit”, a declarat Emanuel Ungureanu, conform RFI.

Tensiuni şi pe votul de la moţiunea contra lui Năsui

”Atmosfera care s-a creat în jurul ministerelor USR PLUS a fost cea de ostilitate. Ieri (luni-n.r.), un senator PNL a votat în Comitetul Politic PNL ca la moțiunea simplă împotriva colegului meu Năsui, PNL să voteze pentru această moțiune. Deci există asemenea tensiuni și ele au la bază niște frânări ale reformelor, inclusiv în zona economiei, despre care am mai vorbit. Domnului Năsui i se reproșează și acel denunț pe care l-a făcut la DNA pe Măsura 3. Sunt niște firme atașate de PNL, care pierd bani prin desființarea acestei Măsuri, firme de consultanță dubioase, despre care o să mai vorbesc la timpul potrivit. Deci da, există visul USL încă în viață. Sunt anumite tensiuni, fiind în mod clar între USR PLUS și PNL ceea ce am numit eu o căsătorie în interes național, nu neapărat o căsătorie din dragoste, mă refer la politică, bineînțeles”, a mai spus deputatul.

Luni, Ludovic Orban a anunţat că senatorii PNL vor vota împotriva moţiunii, dar a recunoscut că în şedinţa biroului politic al partidului au fost şi voci care s-au opus.

VEZI PNL a decis cum va vota la moţiunea simplă împotriva lui Claudiu Năsui. Un liberal s-a opus