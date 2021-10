"Noi încercăm să îl facem (n.r. Guvernul). Domnul Cioloş a primit un mandat de la preşedintele României şi noi îl luăm în serios. Am văzut că se vorbeşte mult despre cacealmale. Eu nu cred că un om de stat şi-ar permite să facă o cacealma în situaţia în care este România acum. Deci consider mandatul unul serios. Nu pot gândi în afara acestui fapt. Încercăm să formăm Guvernul. A avut loc un prim dialog cu partenerii cu care am format coaliţia. Am înţeles că în partea PNL este nevoie de consultări mai serioase în partid înainte de o decizie. Urmează să se continue. Trag nădejde că e vorba de un timp foarte scurt, azi sau mâine, pentru că suntem într-o criză, curge şi termenul constituţional, deci e un pic de grabă. Ţara are nevoie ieri de un Guvern plin", a declarat Cătălin Drulă la DC NEWS TV.

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor în Guvernul Cîțu până când USR a ieșit de la guvernare, este invitatul jurnalistului Răzvan Dumitrescu, la DCNewsTV, în emisiunea ”Ce se întâmplă?”. Vezi mai mult în video:

Drulă a anunţat condiţia în care Cioloş îşi depune mandatul

Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor în Guvernul condus de Florin Cîţu, a anunţat condiţia care l-ar face pe Dacian Cioloş să renunţe la mandatul de premier desemnat înainte de a merge în Parlament.

"S-a discutat vreo clipă ca Dacian Cioloș, dacă nu se formează o majoritate, să-și depună mandatul înainte de a ajunge în Parlament?", a fost întrebat Cătălin Drulă la TVR1 miercuri seară.

"A fost întrebat și domnul Cioloș despre asta și a spus că este o decizie pe care încă urmează să o luăm. Părerea mea este că nu ne putem juca cu mandate. Da (n.r s-ar putea întâmpla), dacă există o consecință, o logică. Dacă ar exista din aceste negocieri, spre exemplu, un pas de deblocare în care să se refacă coaliția cu alt premier de la PNL…", a replicat fostul ministru.

"Adică dacă mâine PNL vine și spune: renunțăm la Florin Cîțu, avem altă propunere de premier de la noi, Dacian Cioloș e dispus să renunțe la mandatul încredințat înainte să ajungă la vot în Parlament?", a mai fost întrebat acesta.

"Eu cred că da, pentru că scopul nostru este să facem un guvern și asta ar fi o variantă de deblocare, dar altfel, dacă aceste discuții nu se concretizează, până la urmă trebuie să facem niște pași în logica instituțională. Președintele a propus un premier, acesta își alcătuiește lista miniștrilor, un program și îl supune votului Parlamentului", a concluzionat Cătălin Drulă.