Diferența majoră între USR și AUR. Chirieac: Niciun partid politic din România nu poate face o alianță cu AUR

„De aceea vorbește AUR mai mult. Încearcă să nu lase numai PSD-ul să crească. PSD crește pe natura lucrurilor pentru că, exact ceea ce a spus domnul Chirieac, respectiv problemele legate de pensii, apa caldă din București, de „performanțele” doamnei Clotilde Armand. (...) PSD așteaptă ca oamenii să se îndrepte spre el, nemulțumiți fiind de ceea ce performează puterea. AUR este într-o altă postură, având o dublă încercare. Fiind un partid cotat ca populist, naționalist, anti-european, eurospectic, și așa mai departe, adjudecându-și un număr de voturi, trebuie să livreze în această direcție. Vă dau un exemplu. Domniile lor pregătesc un miting pentru ziua de 7 martie împotriva vaccinării obligatorii. Știm cu toții că nu există vaccinare obligatorie. Este la fel de legitim cum ar fi un miting împotriva colonizării planetei Mercur. (...) Chiar dacă, de fapt, nu au un subiect, inventează unul și atrag niște oameni care se simt izolați în spațiul public românesc și ei reprezintă această zonă. Aici sunt oarecum similiari cu ceea ce face USR-ul cu religia”, a declarat Bogdan Teodorescu, în cadrul emisiunii „Ce se întâmplă?” de la DCNewsTV.

Ulterior, Răzvan Dumitrescu a spus: „AUR și USR ar fi folosi practic aceleași metode, dar sunt teme total opuse, diferite.”

În acel moment, a intervenit și analistul politic Bogdan Chirieac: „Cu o diferență majoră, pe care o supun atenției: USR are ștampila de ok din partea Uniunii Europene, AUR nu are această ștampilă.”

„Și nici nu cred că o va avea vreodată”, a subliniat Bogdan Teodorescu.

„Poate că AUR își va preciza doctrina, atitudinea față de ceea ce numim foarte larg valori europene, pentru a primi această ștampilă”, a continuat Bogdan Chirieac.

Ulterior, a precizat că, în acest context, „niciun partid politic din România nu poate face o alianță cu AUR”, „e un lucru esențial”, a subliniat analistul.