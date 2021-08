Deputat USR-PLUS: Dacă ştiam ce a făcut Cîţu, ceream altă propunere de premier

"Este clar că cel puţin unii membri din PNL au cunoscut această situaţie. Informaţia a ieşit în public abia acum. Noi, cei de la USR-PLUS nu am cunoscut acest detaliu când i-am acordat votul de încredere în Parlament. Dacă am fi ştiut, probabil am fi cerut să se vină cu o altă propunere de prim-ministru", a declarat Mihai Badea la România TV.

Cu toate astea, deputatul USR-PLUS spune că, deşi acum se ştie de acest scandal, USR-PLUS nu va vota o moţiune de cenzură.

"Desigur că a vota o moţiune de cenzură propusă de PSD nu poate intra în calcul. Configuraţia actuală parlamentară ne obligă să guvernăm. Dar evident că dl Cîţu ar putea să îşi dea demisia. Nu îi cerem noi demisia, dar ar putea să facă acest gest de onoare. Să nu uităm că s-a mai retras o dată înaintea votului de investitură. Atunci au fost motive politice, cred că acum are motive mai întemeiate. Dar aşteptăm explicaţii din partea sa şi a PNL înainte să decidem dacă îi cerem demisia", a mai indicat deputatul.

Florin Cîţu, prins băut la volan în SUA

În documentele oficiale se arată că, în noaptea dintre 2 și 3 decembrie 2000, Florin Cîțu consumase băutură și avea o alcoolemie (BAC – Blood Alcohol Content sau nivelul alcoolului din sânge, n.r.) de 0,161. În SUA, acest nivel al alcoolului se măsoară la 100 ml sânge. În România, nivelul alcoolului se măsoară la litru de sânge, potrivit Codului Penal.

Art. 336 (1) din Noul Cod stipulează: „Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă”.

În plângerea și declarația pe propria răspundere, întocmită chiar pe 3 decembrie 2000, autoritățile americane notează că în acea zi, la ora 2:08 noaptea, Florin Vasile Cîțu a fost prins pe Lincoln Way de pe Podul Squaw Creek, orașul Ames, din Comitatul Story, conducând o mașină sub influența băuturilor alcoolice în timp ce avea o alcoolemie peste 0,100 (Blood Alcohol Content peste 0,100).

„L-am văzut pe inculpat conducând un Ford Probe roșu cu placa Iowa 675CMG în zona de est, pe Lincoln Way, pe banda exterioară. Pe măsură ce mașina Probe călătorea spre est, el se deplasa în mod vizibil de pe-o parte pe alta a rutei de călătorie. Mașina Probe nu a menținut o viteză constantă (fluctua între 32 și 56 km/h). Inculpatul mirosea a băuturi alcoolice și a recunoscut că a băut. Inculpatul avea o ochii injectați și umezi. Inculpatul nu a putut face testul de sobrietate. Inculpatul a făcut un Preliminary Breath Test care indica Blood Alcohol Content (BAC) peste 0.100. Inculpatul a făcut testul Datamaster și acesta a înregistrat un BAC de 0.161”. Limita legală a Blood Alcohol Content potrivit Codului Penal din Iowa este de 0,08.