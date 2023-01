Cristiano Ronaldo, tratat regește în Arabia Saudită. Ce face în 17 camere ale unui hotel de 5 stele care costă 280.000 de euro pe lună / Video

Cristiano Ronaldo va primi o vilă în capitala Arabiei Saudite, o firmă de pază proprie, un supermarket privat, două terenuri de fotbal și unul de baschet, o piscină olimpică, 3 restaurante și o sală pentru gimnastică.

Până atunci, starul lusitan stă alături de familie într-un hotel de 5 stele din Riyadh (Four Seasons). Conform Daily Mail, Cristiano Ronaldo are la dispoziție 17 camere, distribuite pe două etaje ale clădirii care are în total 99 de etaje.

“Locuința oferă o priveliște de neuitat asupra orașului Riyadh. Se întinde între etajele 48 și 50 ale hotelului, având o sufragerie mai mare decât majoritatea locuințelor din Marea Britanie. Printre aceste 17 camere se numără un birou privat, o cameră-restaurant și o cameră de conferință”, conform sursei citate.

Hotelul pune la dispoziție numeroase restaurante, cu o gastronomie internațională (China, Japonia, Liban, India, Europa).

Georgina Rodriguez este foarte mulțumită de condițiile oferite și pentru că are la dispoziție mai multe magazine de lux în incinta hotelului.

Cristiano Ronaldo poate avea facilități și de spa, saună, piscină, cinema privat, săli de masaj, teren de tenis și de fotbal, săli de fitness.

În luna februarie, Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez și cei 5 copii ai lor se vor muta într-o vilă de lux pusă la dispoziție de Al-Nassr.

