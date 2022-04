George Ivaşcu, managerul Teatrului Metropolis, dă cărțile pe față după evaluarea lui Nicușor Dan. Primarul, marele absent

"Astăzi, teatrul este subfinanţat pe zona de unde se plătesc artiştii. Şi asta pentru că trebuia alocat un buget de 8,7 milioane lei şi nu au fost alocaţi decât 7 milioane. Cu toate că CGMB, care este legiuitor, a votat această sumă. Ca să ascundă această stare de fapt, (...) Primăria Bucureşti a dat o serie de comunicate flagrant inexacte, la care am răspuns, dar am venit acum să dau clarificări suplimentare. Eu apăr un principiu, şi anume că Teatrul Tineretului Metropolis a fost înfiinţat ca primul şi singurul teatru de proiect. Diferenţa faţă de teatrul de repertoriu, care are actori angajaţi, teatrul de proiect permite angajarea actorilor tineri pe bază de proiect. Sunt în proporţie de 82% şi trăiesc doar din proiecte", a declarat George Ivaşcu la conferinţa de presă.

Scrisoare deschisă către Nicuşor Dan

Cu doar câteva zile în urmă, managerul George Ivaşcu a transmis o scrisoare deschisă primăriei generale, dar şi primarului Nicuşor Dan.

"Stimate domnule Primar General Nicușor Dan,

Mă văd nevoit să vă răspund punctual la toate afirmațiile FLAGRANT INEXACTE, pe care acesta le conține în legătură cu situația de la Teatrul Tineretului “Metropolis”. Consider că dumneavoastră domnule Primar General, în calitate de Ordonator principal de credite, sunteți direct responsabil de afirmațiile pe care acest comunicat le conține.

1. Afirmați că bugetul alocat Teatrului Metropolis “este de 10 milioane de lei (respectiv 2 milioane de euro), care sunt suficienți pentru plata cheltuielilor de funcționare, a salariilor și a datoriilor restante.”

În realitate, domnule Primar General, informația furnizată public este INEXACTĂ. Subvenția alocată Teatrului Metropolis, al cărui director sunt, este de 8.915.000 lei. Din aceasta, 3.016.000 lei reprezintă suma necesară pentru bunuri și servicii cu caracter funcțional și administrativ și 5.043.000 lei reprezintă salariile angajaților teatrului care NU sunt artiști. Cu acest buget, Teatrul Metropolis poate doar să își plătească datoriile acumulate și să existe la nivel administrativ, dar NU poate juca spectacole, neîndeplindu-și astfel obiectul principal de activitate. De altfel, prin bugetul alocat, la articolul bugetar 20.30.30, din care se asigură realizarea spectacolelor și plata artiștilor colaboratori, reiese clar decizia ordonatorului principal de credite, respectiv a Primarului General, de a diminua drastic tocmai resursele financiare necesare desfășurării activității Teatrului Metropolis.

2. Afirmați că “datoriile Teatrului Metropolis nu au fost comunicate către Primaria Municipiului București” și că “în evidențele contabile ale PMB, teatrul figura la data de 28 februarie 2022 cu un excedent bugetar de 20.000 de lei”.

În realitate, informația furnizată public este INEXACTĂ. Datoriile existente la 31.12.2021 au fost comunicate la începutul lunii ianuarie 2022 Primăriei Municipiului Bucuresti, în scris. Acestea se regăsesc în situațiile financiare care se depun întotdeauna, periodic, de către toate instituțiile subordonate, la Ordonatorul principal de credite prin Direcția Generală Economică. Dealtfel, acest fapt a fost CONFIRMAT în timpul ședinței de evaluare a managementului instituției, de către reprezentantul Direcției Generale Economice, respectiv Directorul Executiv din cadrul acesteia.

Sunt primul dintre directorii de teatre care AU CERUT ca această evaluare să fie transmisă live online, astfel că, în afară de actele care dovedesc adevărul spuselor mele, există și o filmare care a înregistrat explicit aceste declarații. Aștept, ca mulți alți cetățeni, postarea publică a înregistrării acestor evaluări. Vă rog să o postați public așa cum ați promis", a scris atunci George Ivaşcu.

Conform evaluării managerilor de teatru, George Ivaşcu a obţinut nota 7,94.

Managerii care obţin o notă mai mare de 7 la evaluarea anuală îşi continuă contractul de management; cei care obţin o notă mai mică de 8 nu mai au dreptul să participe la evaluarea finală, iar în cazul celor care iau sub nota 7 contractul de management încetează imediat, autoritatea publică fiind obligată să demareze organizarea unui nou concurs de management, a precizat Primăria Capitalei.

