Ciuvică: NEBUNIE! PNL, mișcare browniană, fără direcție și fără ȚINTĂ

Mugur Ciuvică a fost întrebat ce se va întâmpla în continuare cu Florin Cîțu și dacă președintele României Klaus Iohannis îl va da jos, marți, din funcția de premier, după ce l-a pus președinte la PNL.

"Nu știu, nu știu ce se va întâmpla. Mă depășește ce se întâmplă. Lucrurile n-au nicio logică, așa e! Exact așa e, lucrurile sunt ieșite din orice logică politică, considerând asta politica din România, care de multe ori derapează, are derapaje de logică.

Chiar și așa, ce se întâmplă acum nu are niciun sens, pentru că se ajunge la nimic. În general, în politică, vezi că oamenii se mișcă într-un fel sau altul și îți spun ei dacă nu vezi tu singur cm pe unde vor ei să ajungă din mișcările alea.

În cazul ăsta, îi vezi pe ăștia că se mișcă brownian așa și mișcarea fiind browniană, nu vezi vreo direcție sau vreun capăt. Nu vezi vreo țintă. Nu înțeleg ce vor să facă! Nebunie!", a spus Mugur Ciuvică, în exclusivitate pentru DC NEWS și DC NEWS TV, în emisiunea "Miercurea Neagră".

PSD a depus propria MOȚIUNE de CENZURĂ

Ieri, 28 septembrie, PSD a depus propria moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

"Guvernul Cîţu să plece cât mai repede. Nu mai are rost să ne ascundem după o moţiune de cenzură, din punctul nostru de vedere şi al CCR, neconstituţională. La fel ca toţi românii, am văzut cum şeful statului, cu premierul şi al treilea om în stat, au participat la un congres cu 5000 de lideri locali, încălcând toate normele sanitare şi sfidând toţi românii. Congresul PNL a împărţit românii în două categorii, liberalii care pot încălca legea, şi restul, care sunt obligaţi să respecte prevederile legale. Cei care au depus moţiunea ar trebui să o retragă, să o redepună conform ce a zis CCR şi să intre în procedură legală. Dacă se forţează să se meargă pe această moţiune, deja depusă, câştigătorul va fi dl Cîţu, care va reveni şi dacă moţiunea trece, pentru că CCR nu poate lua altă decizie decât cea luată azi.

Cred că cei de la USR sunt oameni serioşi şi vor vota. Aşa cum şi noi am spus că votăm dacă moţiunea ajunge în Parlament, asta cred că vor face şi ei", a declarat şi Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă PSD va merge la negocieri dacă moţiunea trece, Marcel Ciolacu a spus că "vom sta la televizor şi vom aştepta să ne convoace preşedintele. Noi nu credem că se mai poate reseta sau crea o altă coaliţie care să guverneze în continuare. Vrem anticipate! Asta este decizia şi soluţia PSD. Dacă va alege un premier PSD, va primi decretul înapoi, pentru că nu este cazul. Dl preşedinte trebuia să respecte Constituţia şi să îl propună pe dl Rafila premier (n.r. în 2020, după alegerile parlamentare)".

Sorin Grindeanu a anunţat că moţiunea a fost depusă la Parlament.

"Curtea a decis în unanimitate că există conflict constituţional între Guvern şi Parlament, astfel încât sesizarea Guvernului a fost admisă. Repetăm ceea ce spunem de 2-3 săptămâni: Dacă Curtea admite sesizarea Guvernului, PSD va depune moţiune. Asta am făcut. Totodată, facem apel la cei care s-au întrecut în nerespectarea regulilor, lucru spus tot de CCR, nu de noi, să fie de acord ca calendarul pentru votare şi dezbatere să fie unul cât mai scurt. Cealaltă moţiune are probleme acum, pentru că există acest conflict. Deci dacă mai vor dânşii să depună moţiune după dezbaterea şi votarea moţiunii noastre, nu e nicio problemă, dacă cumva această moţiune nu trece", a declarat Sorin Grindeanu la Parlament.

"Eu nu vreau să speculez. CCR spune că există acest conflict. Spunând asta, înseamnă că procedura şi tot ce au făcut cei care au depus moţiunea nu a fost în regulă. De ce să ne încurcăm în proceduri, să mai dăm posibilitatea Guvernului să mai atace iar şi iar? Haideţi să votăm moţiunea asta. Ştiu că preşedintele partidului a avut discuţii cu preşedintele AUR şi sperăm ca atunci când consideră cei doi preşedinţi ai Parlamentului să convoace BPR şi să stabilim totul. Noi am depus o moţiune legală, cu 157 de semnături. Hai să o votăm cât mai repede şi acest Guvern să plece. Ştiu că e congres la USR PLUS, dar au spus că vor vota moţiunea. Noi am spus că dacă se va ajunge la vot în Parlament pe moţiunea USR-PLUS-AUR o vom vota. Ne aşteptăm la acelaşi tratament", a mai precizat vicepreşedintele PSD.

Moțiunea USR PLUS - AUR nu se supune la vot. Moțiunea PSD, citită joi și votată săptămâna viitoare

Conducerile celor două camere ale Parlamentului au decis, cu doar 9 voturi „pentru” și 16 abțineri, că moțiunea de cenzură inițiată de USR PLUS și AUR nu va fi dezbătută și citită până la publicarea motivării Curții Constituționale a deciziei privind conflictul dintre Guvern și Parlament pe tema moțiunii de cenzură.

În schimb, s-a stabilit că moțiunea de cenzură a PSD intră în procedură parlamentară, respectiv joi, de la ora 14.00, va fi citită, iar pe data de 5 octombrie va fi dezbătută și votată. În acest context, amintim că PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu intitulată „Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor. Jos Guvernul Cîțu”. Sorin Grindeanu făcuse apel către cei care „se întreceau în a nu respecta regulile să fie de acord” cu dezbaterea și votarea rapidă a moțiunii PSD.

Copreședintele AUR, George Simion, a anunțat că parlamentarii formațiunii vor vota moțiunea de cenzură a PSD.

Conflictul dintre Guvern și Parlament pe tema moțiunii de cenzură a fost judecat de Curtea Constituțională a României (CCR), marți, la trei zile după Congresul PNL, în care a fost ales președinte premierul în funcție, Florin Cîțu.

Conflictul juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament a fost sesizat de Guvern și a vizat modul în care Parlamentul a declanşat moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS și AUR împotriva Cabinetului Cîțu. Guvernul a acuzat că nu au fost respectate procedurile în privinţa semnăturilor şi a înştiinţării Executivului în ziua depunerii documentului în Parlament.