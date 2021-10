Cîțu, supărat pe USR: I-am spus dlui. președinte că e o majoritate votată PSD-AUR-USR

"PNL a prezentat mandatul pe care l-am spus foarte clar. În acest moment nu avem o majoritate, şi atunci nu am avansat o propunere de premier. I-am spus dlui preşedintele că în Parlament s-a conturat o majoritate votată, clar, între USR, AUR şi PSD. PNL, alături de colegii de la UDMR îşi va face datoria şi va administra în continuare această perioadă dificilă prin care trece România", a declarat Florin Cîţu.

Alianţa cu USR, ruptă definitiv?

"PNL are o decizie BEx foarte clară, care spune că dacă USR votează moţiunea, nu putem merge la guvernare cu USR. În acelaşi timp, PNL este responsabil, când vom avea o majoritate, vom da premierul şi vom merge la Cotroceni. Nu dezvăluim strategiile, când vom avea o majoritate, o vom anunţa. În acest moment există o majoritate votată în Parlament. Nu cred că sunt atât de cinici încât să dea jos Guvernul şi să nu vină cu o soluţie", a mai declarat Florin Cîţu.

Bode premier? Fenechiu: Există şi alte nume

”În spațiul public au apărut o serie de nume. A fost adus în discuție numele lui Lucian Bode, un ministru foarte bun, care beneficiază de aprecierea foarte multor parlamentari și foarte multor lideri de partide. A fost adus în discuție numele generalului Ciucă, ministrul Apărării, care la rândul lui are o poziție foarte bună, este apreciat ca ministru al Apărării și ca un om extrem de serios. Mai există în cadrul PNL și alte posibilități de nume (...).

PNL poate face zece nominalizări. Eu am discutat despre cele două nume aduse în spațiul public, respectiv Lucian Bode și Nicolae Ciucă, pentru că au fost numele vehiculate și care au generat comentarii pe zona respectivă, dar avem și alte personalități. Președintele probabil că după discuția pe care o va avea cu delegația noastră, care e prima delegație, când va sonda poziția USR PLUS, va sonda cu un nume din cadrul PNL, probabil că va fi Lucian Bode. Eu sunt și destul de rezervat ca să fac niște discuții ipotetice sau mai puțin formale, pentru că nu mai departe de aseară, fiind la o emisiune tv, se discuta despre Rareș Bogdan și cineva a comentat că niciodată nu va ajunge prim-ministru. Eu am replicat spunând că Rareș e un om tânăr, un om de mare perspectivă, un om care a adus un plus PNL și cu siguranță nu mâine, dar într-un viitor, va ajunge și Rareș prim-ministru. Toată presa a titrat: surpriză, Fenechiu anunță că Rareș Bogdan ar putea fi primul-ministru. Deci în momentul în care lucrurile sunt scoase din context, după o perioadă tulbure, încerc și eu să fiu cât se poate de atent la ceea ce spun”, a declarat Daniel Fenechiu.