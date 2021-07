Cîţu îl taxează pe Orban, după comparaţia cu Ronaldo. "Portugalia a plecat acasă. Eu sunt Florin!"

"Astăzi, despre Euro 2020! Portugalia a plecat acasă. Păcat. A fost 4 ani campioană europeană! A venit momentul să înțeleagă toată lumea că lucurile în fotbal s-au schimbat.

Nu se mai construiesc echipe în jurul unui singur jucător. Fotbalul este despre ECHIPĂ. Este important ca până și jucătorii în jurul cărora s-au construit echipe să facă un pas în spate și să conștientizeze că echipa e cea mai importantă dacă vrei să ai rezultate. La fel este și în viață.

Eu sunt Florin și pentru mine contează ECHIPA!", a scris Florin Cîţu pe Facebook.

Orban: Real Madrid a luat trei UCL cu Ronaldo. După ce a plecat el, se chinuie

"Cei care urmează să decidă conducerea PNL la toate nivelele sunt membrii PNL. (...) Îl ştiţi pe Ronaldo. Ronaldo a jucat la Real Madrid. Cu Ronaldo Real Madrid a câştigat trei cupe Champions League. Real Madrid a decis să renunţe la Ronaldo, probabil că este prea bun sau nu are suflu nou. De când Real Madrid a renunţat la Ronaldo nu a mai câştigat niciun Champions League şi are mari probleme în campionatul intern. Stimaţi colegi, am încredere în dumneavoastră. Noi suntem PNL, noi suntem partidul care şi-a pus amprenta asupra evoluţiei moderne, noi suntem partidul care este coloana vertebrală a României şi singura forţă politică ce are capacitatea să ducă România pe drumul cel drept. (...) Alegeţi ceea ce este mai bine pentru PNL", a afirmat Orban.

Orban şi Cîţu, contre la alegerile interne din PNL Iaşi

Orban a avut un atac la Florin Cîțu, care a spus că Alexandru Muraru, cel care a candidat și a și fost ales în funcția de președinte al PNL Iași, face parte din „echipa câștigătoare” a sa. Orban a spus că și el îl susține pe Muraru, dar organizația rămâne la Iași.

„Și eu îl susțin pe Alex Muraru, care este singurul candidat la funcția de președinte al PNL Iași. Sigur că eu nu pun în contul meu filiala Iași (...). Filiala Iași va rămâne a dumneavoastră și Alex Muraru o să fie președintele filialei PNL Iași”, a declarat Ludovic Orban, conform Mediafax.

"Alexandru Muraru este noul președinte al PNL Iași. 387 de voturi din 400! Am toată încrederea în el, ne susținem reciproc, așa cum a anunțat și el. Facem echipa și la Guvern, și în partid! Bun venit în echipa câștigătoare, Alex!", a scris premierul pe Facebook.