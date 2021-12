Cel mai bogat fotbalist din lume este liber de contract

Faiq Bolkiah, din Brunei, considerat cel mai bogat fotbalist din lume, ajuns la echipa portugheză Maritimo Funchal în urmă cu un an şi jumătate, însă şi-a reziliat contractul cu echipa lusitană, fără să joace un meci, scrie The Sun.

Faiq Bolkiah a venit la Funchal în vara anului 2020, după ce plecat de la Leicester City. Cea mai bună performanţă a sa a fost să stea pe banca de rezerve în sezonul anterior, la o partidă cu Sporting Lisabona.

Faiq Bolkiah deţine o avere estimată la 15 miliarde de euro, potrivit The Sun, și este fiul sultanului din Brunei, Jefri Bolkiah, şi nepotul sultanului Hassanal Bolkiah. Chiar dacă are în spate aceste nume, Faiq a fost trimis la echipa B a lui Maritimo Funchal.

Clubul de fotbal a anunţat pe reţelele de socializare că a ajuns la un acord amiabil pentru încheierea contractului, care era valabil din vara lui 2020 până în iunie 2022.

Balonul de Aur nu poate fi luat în serios dacă Zlatan Ibrahimovic nu l-a câştigat niciodată, a declarat Mino Raiola, unul dintre cei mai influenţi agenţi de jucători din lumea fotbalului, citat de TuttoMercatoWeb.

'Balonul de Aur? Eu nu pot să-l iau în serios', a afirmat Raiola. 'După mine, Lewandowski ar fi trebuit să-l obţină în acest an. Şi Zlatan ar fi trebuit să-l obţină. Calitatea nu are întotdeauna câştig de cauză într-o democraţie. Emoţiile şi sentimentele joacă un rol în alegere. Cine îmi place şi cine nu', a spus agentul.

Balonul de Aur i-a revenit în 2021 argentinianului Lionel Messi, care a intrat pentru a şaptea oară în posesia acestei distincţii. Ibrahimovic a declarat în această săptămână că nu ştie de ce nu a câştigat Balonul de Aur.

'De ce nu am câştigat niciodată Balonul de Aur? Nu ştiu, nu depinde de mine. Eu joc fotbal. Depinde cum văd alţii lucrurile. Acum a câştigat Messi Balonul de Aur şi mulţi spun că l-ar fi meritat Lewandowski. Nu este un lucru care mă opreşte. Sigur, ar fi fost frumos să câştig Balonul de Aur, dar asta nu îmi schimbă cariera sau calitatea individuală. Am avut şansa să joc cu jucători mari şi în echipe mari. Şi ceva am câştigat...', a spus atacantul suedez, în vârstă de 40 de ani. Vezi știrea aici!

