Bogdan Chirieac, înainte de consultările de la Cotroceni: ”Președintele este supărat. Mă tem”. De ce trage Klaus Iohannis de timp

"Nu va face nimic preşedintele astăzi, de altfel mâine pleacă din ţară. Astăzi este o întâlnire exploratorie, partidele îşi vor expune punctele de vedere şi cu asta basta. În niciun caz nu cred că preşedintele va lua taurul de coarne ca să dea României o nouă coaliţie până diseară.

Cum ar putea preşedintele să dea o nouă coaliţie? Nu ştiu. Să intre PNL cu PSD la guvernare, cu Marcel Ciolacu prim-ministru, sau să renunţe la Florin Cîţu premier, să îl dea pe Lucian Bode, şi să refacă coaliţia PNL-USR-UDMR. Ştim, din declaraţiile publice, că preşedintele este supărat pe USR pentru că au trântit Guvernul Cîţu. Mi-e teamă că preşedintele nu va lua nicio măsură tranşantă pentru a rezolva criza politică din ţara noastră", a declarat Bogdan Chirieac.

Trage de timp preşedintele?

Întrebat dacă preşedintele are vreun interes pentru a amâna nominalizarea unui premier, analistul a explicat ce vrea Klaus Iohannis.

"Dânsul crede că, lăsând să treacă timpul, partidele vor fi mai rezonabile, dorinţa sa la acest moment fiind ca Florin Cîţu să fie premier, Guvernul să fie minoritar PNL-UDMR, susţinut de PSD, ceea ce preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, nu acceptă. Nu cred că le va da nicio temă partidelor azi, în afară de una: rezolvaţi criza politică!", a mai spus acesta.

”România e omul bolnav al UE, iar suspendarea preşedintelui va agrava situaţia"

"Deocamdată nu are nicio şansă (n.r. demersul AUR de suspendare a preşedintelui). Fiindcă nici PSD, nici USR nu sunt hotărâte pentru un asemenea demers. Se poate ajunge într-o singură situaţie. Dacă pe lângă PSD şi AUR, care vor anticipate, se va alătura şi USR. Dacă cele trei partide vor anticipate şi preşedintele va încerca să se opună, atunci Klaus Iohannis are şanse de suspendare. Altminteri, sub nicio formă. Pentru România, suspendarea preşedintelui nu ar fi un demers valabil în faţa Bruxelles-ului. Sigur că a forţat Constituţia, s-au întâmplat multe lucruri, dar în contextul actual internaţional, suspendarea preşedintelui nu ar fi văzută cu ochi buni. România nu mai e cea din 2018, e mult slăbită în acest moment. Îndatorată până peste cap, fără reforme realizate, incapabilă să absoarbă fonduri UE. România e omul bolnav al UE, iar suspendarea preşedintelui va agrava situaţia", a mai punctat analistul.

Întrebat care va fi câştigul zilei după consultări, dacă nu se va ajunge la nicio nominalizare, Bogdan Chirieac a spus "câştigul, pe undeva, este că s-a stat de vorbă azi. Fără să vorbească nu vor rezolva nimic. Dar să nu uităm că discuţia asta trebuia să aibă loc de miercuri seara şi România trebuia să aibă deja Guvern".

Acest articol reprezintă o opinie.