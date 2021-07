Bode: Propunerea lui Rareș Bogdan de unificare a MAI cu MT, o glumă

Bode a fost întrebat de jurnalişti, la sediul MAI, cum comentează propunerea lui Rareş Bogdan, făcută la alegerile pentru şefia filialei PNL Sălaj, de unificare a Ministerului Afacerilor Interne cu Ministerul Transporturilor.



"Eram pe scenă. Eu vă cunosc pe toţi şi ştiu că nu plecaţi după fentă. A fost o glumă. Dumneavoastră aţi înţeles foarte bine că a fost o glumă. Sunt câţiva care nu au înţeles. A fost o glumă într-un moment din weekend, când noi ne alegeam conducerea filialei Sălaj şi aşa a considerat dumnealui să facă o glumă. Încă o dată, Ministerul Afacerilor Interne este o instituţie fundamentală în arhitectura de securitate a statului român. Nu putem să ne permitem nici măcar, aşa, dezbateri de genul celor demarate în zona online de desfiinţare, citez, a Ministerului Afacerilor Interne", a răspuns Bode, conform Agerpres.

Şi Rareş Bogdan a spus că a glumit

Eu am făcut o glumă. Dacă superficialitatea e atât de mare în spaţiul public din România încât o glumă făcută pe scena de la Zalău, la alegerile pentru conducerea PNL Sălaj, în care am spus că Lucian Bode a fost un excepţional ministru al Transporturilor, a deblocat multe proiecte, şi fiind bun ca ministru de Interne să facem pentru Lucian un minister comun, a fost preluată ca o propunere de reorganizare de ministere mi se pare prea mult", a spus Rareş Bogdan.

Întrebat ce părere are despre declaraţiile făcute de Iulian Bulai la adresa lui Lucian Bode, pe care l-a numit, fără a-l nominaliza direct, "politician căzut printre scaune la împărţirea portofoliilor", Rareş Bogdan a replioat scurt. "Suntem într-o coaliţie, nu avem alegeri nici peste 7 luni, nici peste un an, trebuie să rezistăm în coaliţie pentru că avem de guvernat România. PNL nu a câştigat alegerile, dacă am fi făcut asta aveam 40 şi ceva la sută în Parlament. Aşa, avem doar 30 şi un pic la sută şi avem nevoie de parteneri. Am ales să guvernăm cu USR-PLUS şi UDMR. Nu consider că răspunzând dlui Ghinea sau dlui Bulai aş face bine coaliţiei", a punctat europarlamentarul liberal la Antena 3.

