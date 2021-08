Boc, la Digi24: Sper să fie ultima emisiune de acest fel

”Sincer vă spun, deși apreciez emisiunile dumneavoastră, n-aș fi dorit să iau parte la o asemenea emisiune”, a declarat primarul Municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, la Digi24. ”Apreciez că asemenea emisiuni nu sunt benefice Partidului Național Liberal. Sper să fie ultima de acest fel sau printre ultimele. În primul rând, aș profita de această ocazie să fac un apel public la domnul Orban, să pună capăt politicii de distrugere a Partidului Național Liberal prin noi înșine. Pur și simplu, în fiecare zi pierdem puncte politice, suntem pe cale să ajungem la un nivel de la care va fi aproape imposibil pentru oricine va câștiga președinția Partidului Național Liberal în 25 septembrie să recupereze și să câștige alegerile din 2024.

Partidul ar trebui să primeze

Am fost președinte de partid, am fost candidat la președinția partidului în timp ce eram și premier. Niciodată nu a coborât nivelul dezbaterii din partid și nivelul atacurilor la nivelul celor care se fac azi în PNL. Îmi amintesc că în 2011 eram președintele PNL, domnul președinte Blaga a candidat împotriva mea, a avut loc o campanie electorală în partid, dar nici eu, nici nu ne-am putu permite și nu ne-am gândit niciodată să punem partidul pe planul secundar. Dimpotrivă, partidul a fost în primul rând, iar competiția a fost secundară. Am câștigat, ne-am strâns mâna după alegeri și am mers mai departe.

Ce se întâmplă astăzi în PNL e departe de orice competiție loială și corectă între colegi. De aceea, sper, dacă domnul președinte Orban mai ține la acest partid, să înțeleagă că fiecare rafală zilnică de atac nu este nici la adresa lui Boc sau a lui Cîțu, este la adresa fundamentelor acestui partid, a acestor membri care sunt atenți la ce se întâmplă și pur și simplu își pun mâna ăn cap văzând atâtea lucruri care se întâmplă. De aceea, sper că mesajul meu și al colegului Guran să fie un apel în ceasul al 12-lea, să ne concentrăm pe ce suntem noi buni, pe ce oferim noi românilor, de ce este mai bun proiectul domnului Orban decât a domnului Cîțu sau a domnului Cîțu este mai bun ca a domnului Orban și nu pe atacuri, pe jigniri”, a mai spus Emil Boc.