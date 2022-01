Becali, nouă strategie la FCSB. Când vor pleca Octavian Popescu și Ianis Stoica

Finanțatorul FCSB este foarte mulțumit de lotul actual, mai ales de la mijloc în sus, astfel că, în opinia sa, nu are ce fotbalist să mai cumpere.

Când vor pleca de la FCSB Octavian Popescu și Ianis Stoica

George Becali știe momentul în care Octavian Popescu (19 ani) și Ianis Stoica (18 ani) vor fi vânduți pe sume consistente, peste cele pe care au plecat Dennis Man la Parma și Olimpiu Moruțan la Galata.

'Eu am ținut jucătorii, și pe Man și pe Moruțan, am avut încredere mare în ei. Când mi-am dat seama că nu mai cresc, l-am dat cu 11 milioane. Am cerut pe Moruțan 10 milioane, au dat 7 turcii. I-am refuzat.

După ce a mai jucat două meciuri, mi-am dat seama că Moruțan nu mai crește, ăla e plafonul lui. L-am dat cu 3 milioane. Venise și Cordea, care e mai bun ca Moruțan', a spus Becali, la Liga Digisport.

”Nu-mi convine ca toată lumea să câștige și eu să risc banii mei”

Gigi Becali a mai spus de ce nu a achiziționat niciun fotbalist, deși are în vedere jucători din Liga 1, cum este cazul lui David Miculescu (20 de ani). Acesta a lăsat de înțeles că a făcut o schimbare de strategie de 180 de grade. A explicat cum gândește mai nou ”afacerea FCSB”.

”Aveam altă mentalitate, acum nu-mi mai convine să dau bani, millioane și alții să se uite la fotbal, toată lumea să câștige și eu să risc banii mei. Nu am câștigat până acum, e bine că nu sunt în pierdere, dar nu! Am scos banii, nu am câștigat. Dacă ne jucăm cu banii, intrăm în faliment”, a spus Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la Digi Sport.

Becali, convins că niciun manager din fotbal nu poate coordona mai bine decât el tot ce se întâmplă la FCSB

”Dacă lăsam profesioniștii... Toți care au lăsat echipa pe mâna profesionițtilor sunt în famliment, insolvențe, profesionistii și-au luat banii, și-au făcut nume, iar ei au ajuns în faliment.”, a mai spus Becali.

