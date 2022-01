Augustin Zegrean, după dosarul deschis pentru AUR: Atunci va fi dizolvat, va fi radiat. Contează scopul

George Simion ar urma să fie audiat, săptămâna viitoare, la Parchetul General, după ce procurorii au început o cercetare în care formațiunea AUR este acuzată că a minimalizat Holocaustul, potrivit unor surse Antena 3. Procurorii se referă la un comunicat de presă emis de AUR în care se vorbea despre "experimentele ideologice asupra copiilor trebuie să înceteze în România".

"Alianţa pentru Unirea Românilor atrage atenţia asupra faptului că, în ultimii ani, se constată o acţiune sistematică de subminare a calităţii învăţământului din România prin ridicarea la rangul de „materii” a unor teme minore sau care pot face obiectul unor simple lecţii în cadrul materiilor existente (ex. educaţie sexuală, istoria Holocaustului, etc.), în paralel cu reducerea importanţei acordate materiilor fundamentale pentru formarea noilor generaţii: ştiinţele exacte, Limba şi literatura română, Istoria naţională. Experimentele ideologice asupra copiilor din România trebuie să înceteze! Adevărata educaţie este educaţia clasică, cea care formează cetăţeni conştienţi de drepturile şi responsabilităţile lor, de cultura, istoria şi originile lor”, se arată în comunicatul partidului AUR.

Augustin Zegrean, despre posibilitatea ca AUR să fie scos în afara legii

Întrebat dacă există șanse ca AUR să fie scos în afara legii și care e procedura, Augustin Zegrean ne-a declarat că:

"Legea 47/1992 (n.r. f) hotărăște asupra contestațiilor care au ca obiect constituționalitatea unui partid politic) spune că numai Curtea Constituțională poate să hotărască dacă un partid este sau nu în afara Constituției, adică neconstituțional și numai Guvernul sau unul dintre președinții celor două Camere, președintele Senatului sau președintele Camerei Deputaților, pot cere CCR să verifice constituționalitatea unui partid. Dacă Curtea constată că partidul este în afara Constituției, deci are manifestări care atrag neconstituționalitatea, atunci el va fi dizolvat, va fi radiat din registrul partidelor politice. Dar, în situația de față, ceea ce contează nu e cum se manifestă un membru sau altul al partidului, ci contează ce scopuri are partidul, înscrise în statutul său”.

În plus, întrebat în ce măsură mai pot candida politicienii din AUR sub o altă denumire, în viitor, în cazul în care AUR va fi scos în afara legii, fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a spus că: ”Asta se poate. Nu există o interdicție, pentru că vorbim despre neconstituționalitatea partidului. Dar, repet, nu pentru că ei strigă sau desenează svastici, contează în principal scopul partidului, prevăzut în statut. Ce are el prevăzut în statut și manifestările lui, că dacă se apucă să strige lozinci fasciste sau comuniste nu e în regulă”.

În prezent, ancheta in rem, se face conform legii, care prevede:

Articolul 6

Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Articolul 9

(1) Pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

a) activităţi specifice organizaţiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob în sensul art. 2 lit. a);

b) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public;

c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda săvârşită prin orice mijloace, în public.

(2) Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) Competenţa de a judeca în prima instanţa cererea de dizolvare aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se afla sediul persoanei juridice.

(4) Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac în condiţiile Codului de procedura civilă.

