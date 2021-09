Adrian Năstase, intervenţie în scandalul din coaliţie: Partidele, incapabile de formule de consens

"Așa cum am prefigurat, s-a ajuns într-o criză politică, economică și socială profundă. Perspectivele sunt incă și mai rele. Sărăcia, amplificată de creșterile de tarife sau de prețuri, devalorizarea leului (probabil mai mare în realitate decât cea anuntată), restricțiile sanitare de după congresele PNL și USL vor determina mari nemulțumiri sociale. Chiar dacă românii sunt foarte „rezilienți”.

Clasa politică este scindată, societatea românească și-a pierdut capacitatea de empatie și de solidaritate. Partidele parlamentare sunt incapabile să construiască formule de consens", a scris Adrian Năstase pe blogul său.

De ce nu mai poate media Iohannis conflictul

"Instituția Președintelui a fost concepută în Constituția noastră tocmai pentru a interveni în astfel de situații. Cu o singură condiție – să-și prezerve credibilitatea necesară pentru a funcționa ca mediator. Din păcate, intervențiile partizane ale lui Iohannis fac aproape imposibilă o astfel de misiune. Calificarea unor partide ca fiind toxice sau extremiste, modul în care a intervenit pentru realizarea „guvernului său”, a „parlamentului său”, a „magistraților săi”, etc., nu-i permite acum să intervină eficient.

Sigur, prin intermediul unor presiuni, el incearcă să peticească cabinetul Cîţu, dar va fi greu să reziste această căruţâ până în 2024. Probabil că ar fi necesare alegeri anticipate, dar îmi e greu să cred că se va ajunge la o astfel de „resetare” a jocului.

Așa incât unii vor alege resemnarea, alții revolta", a mai scris fostul premier.

Dan Barna, dezamăgit de întâlnirea cu Iohannis

"Am avut o întâlnire cu preşedintele Iohannis, o întâlnire pe care mi-aş fi dorit şi poate ar fi trebuit să aibă loc acum mai multe zile. Ştiu că foarte mulţi speraţi ca această întâlnire să vină cu o soluţie. Din păcate, şi sunt dezamăgit din cauza asta, s-a dovedit a fi o întâlnire formală, o întâlnire benignă în care am trecut în revistă istoricul acestei crize generate miercurea trecută şi am exprimat foarte clar poziţia USR PLUS, conform căreia ieşirea din criză se poate realiza foarte rapid printr-un nou premier propus de preşedinte, de partenerul PNL din coaliţie şi continuarea coaliției. Cam aici s-a terminat partea de conţinut a dialogului pe care care am avut-o cu preşedintele.Nu s-a prezentat vreo soluţie, nu s-au analizat scenarii", a declarat Dan Barna.

"Am dat curs firesc invitației președintelui, speram că îşi va exercita rolul de mediator şi vom analiza eventuale soluţii. Din păcate, nu au fost prezentate", a mai spus liderul USR.