Vasile Varga a fost exclus din PNL, în urma unei decizii a Biroului Politic Local Brăila

Fostul deputat liberal Vasile Varga a fost exclus din PNL. Varga are 66 de ani și este cel mai cunoscut notar din Brăila, scrie Jurnal de Brăila. Biroul Politic Local a votat astăzi, la propunerea lui Cătălin Canciu, excluderea fostului deputat Vasile Varga din PNL. Doar patru liberali au votat împotriva propunerii.

Varga s-a înscris în PNL în anul 1998, moment la care a fost ales ales vicepreşedinte al filialei Brăila a Partidului Național Liberal. Din 2012 a avut două mandate de deputat în Parlamentul României.

Decizia de excludere a liberalului a fost luată pe fondul tensiunilor din partid, Varga fiind în tabăra susținătorilor lui Cătălin Boboc, la președinția PNL Brăila.

Candidat pe listele PNL

Vasile Varga a candidat pe listele PNL la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 pentru Camera Deputaților.

Varga versus Predoiu

Cătălin Predoiu a fost întrebat de deputatul Vasile Varga la începutul anului 2020 despre întâlnirile pe care le-a avut cu ambasadorul SUA, în timpul audierilor pentru funcția de ministru al Justiției.

"Pentru că am auzit nişte discuţii, înainte de a intra în sală, pe holul Comisiei noastre, şi pentru a dezamorsa, cred, întrebarea pe care v-ar fi pus-o altcineva, o să v-o pun tocmai eu, de la PNL. Aţi avut mai multe întâlniri individuale cu noul ambasador al SUA, Adrian Zuckerman. Câte asemenea întâlniri aţi avut, unde şi ce aţi discutat? V-am pus eu această întrebare pentru că întrebarea urma să v-o pună altcineva de la alte formaţiuni politice", a spus Vasile Varga.

"Foarte rapid. Întâlnirile nu au fost deloc individuale. Au fost în prezenţa unor delegaţii şi de-o parte şi de alta. Au avut loc două la Ministerul Justiţiei, două la Ambasadă. La Ministerul Justiţiei, de fiecare dată, am discutat despre pregătirea profesională a magistraţilor. Pe scurt, ni s-a oferit sprijin pentru orice tip de pregătire profesională a procurorilor în materie de combatere a corupţiei şi a traficului de persoane. Iar la Ambasadă nu a fost practic o întâlnire. Am lansat împreună un astfel de program pilot de pregătire a unor experţi în citirea şi decodarea declaraţiilor martorilor, corelarea lor etc. cu experţi americani. În general, ni s-a oferit sprijinul pentru toate aceste forme de pregătire profesională", a răspuns Predoiu.