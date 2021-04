USR PLUS ar putea renunța, în anumite condiții, la solicitarea ca Florin Cîțu să nu mai fie premier.  

Ionuț Moșteanu spune, într-un interviu la RFI, că s-ar impune „niște acte adiționale" la protocolul de funcționare a coaliției, legate în special de modul de demitere a unui ministru.

Întrebat ce a transmis USR PLUS PNL-ului, la ședința de luni a coaliției, Ionuț Moșteanu a răspuns: „Nu este în regulă ce s-a întâmplat, nu este în regulă folosirea unilaterală și fără niciun preaviz a atributului constituțional al premierului de a demite oricând vrea dânsul pe oricine din Guvern. Suntem într-o coaliție și vrem să fim tratați ca parteneri”.

La întrebarea legată de condițiile la care ar renunța USR PLUS la solicitarea ca Florin Cîțu să nu mai fie premier, liderul deputaților USR PLUS a spus: „În niște condiții clare, care vor fi enunțate astăzi în ședința de la ora 16. A fost ieri o discuție lungă, până după miezul nopții, cu colegii din Biroul Național, s-au explorat mai multe variante. Vom lucra la o propunere și vom merge cu ea către partenerii de coaliție în ședința de la ora 16.00, astăzi. Niște condiții care să așeze colaborarea în coaliție pe niște baze de colegialitate. Aducerea atributului constituțional în discuție între niște parteneri nu va face decât să fragilizeze coaliția, pentru că da, poate să demită, constituțional, pe cine vrea, când vrea, din Guvern, însă la fel și noi, USR PLUS susține cu 33% din voturi această coaliție în Parlament, avem atributul constituțional să votăm ce vrem în comisii sau în plen, să respingem de exemplu un proiect al Guvernului sau să votăm o moțiune de cenzură. Ei bine și unde ajungem cu asta? Nu ajungem nicăieri, nu. Trebuie să ne așezăm la masă, avem experiență, am lucrat ani de zile cu parteneri în privat și în politic, știm să conducem echipe, vrem să vedem acest lucru și de la domnul Cîțu că devine un partener al echipei dânsului, al echipei ministeriale, un partener pentru reforma la care ne-am angajat cu toții”.