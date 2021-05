Uniunea Națiunii Române (UNR), un nou partid. Concurență pentru AUR

Formațiunea Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) are parte de competiție, după ce avocatul reghinean Sorin Sabău a înscris formațiunea Uniunea Națiunii Române (UNR) la Tribunalul București.

Conform Agerpres, formațiunea este una de centru-dreapta. „Uniunea Naţiunii Române este primul partid de după anul 1919 care are sediul central în Ardeal, respectiv la Reghin. Înfiinţat într-o constituantă, în noiembrie anul trecut, materializată în ianuarie, în acest an, am depus cererea la Tribunalul Bucureşti pentru înscrierea în registrul partidelor politice. Procedura a decurs foarte bine, s-a admis cererea de înscriere în registrul partidelor politice. Este un partid de întindere naţională, cu o organizare total nouă, este original, un partid de centru-dreapta, cu o doctrină naţionalistă moderată patriotică, un patriotism în context european, fiindcă aşa se numeşte Uniunea Naţiunii Române (UNR) în ideea că va fi Uniunea Naţiunilor Europene”, se arată într-o declarație a co-fondatorului Sorin Sabău.

Manuela Ilea este celălalt fondator al UNR, iar cei doi declară că și-au format deja baza, cu 3.000 de membri în 20 de filiale județene. „Este un partid gândit pentru oameni care nu au mai făcut politică, nu vom accepta oameni compromişi politic – acolo am definit ce înseamnă compromisul politic – nu vom accepta rebranduiri, persoane care navighează de la un partid la altul, ne vom adresa celor care nu au mai făcut politică. Acum funcţionăm cu conduceri interimare până la organizarea alegerilor. Apoi, după alegerile din filiale, va avea loc un congres la Alba Iulia, în toamna acestui an, dar după ce vom avea constituite cele 20 de filiale judeţene”, a mai precizat co-fondatorul UNR.