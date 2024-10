Surse din ședința PNL: De ce a rupt definitiv Ciucă ”prietenia” cu Ciolacu, dar rămâne la guvernare. ”Luptăm cu toată lumea”

Vă redăm declarațiile lui Nicolae Ciucă din ședința BPN a PNL, așa cum au ajuns, pe surse politice, în redacția DCNews:

De ce a rupt Ciucă dialogul cu Ciolacu

”Vreau să mă refer la ultimele evoluții politice, pentru a înțelege concret care este realitatea la zi în relația cu PSD. Am văzut ce s-a întâmplat pe situația comisarului european, legea pensiilor, proiectele pe care am vrut să le asumăm în legătură cu minerii și militarii, toate celelalte poziționări care nu au mai fost într-o minimă linie de respect față de adevăr. Inclusiv faptul că a ieșit să spună că nu am discutat aceste lucruri m-au determinat să nu mai am dialog cu liderul PSD.

Decizia CCR, fără vreun argument

A urmat decizia CCR. Am discutat cu toți specialiștii. Nimeni nu poate găsi un argument pentru ce s-a întâmplat acolo. Urmând firul obiectivului politic pe care l-au avut, rezultă dorința de a favoriza intrarea în turul 2 a lui George Simion și intenția improbabilă ca Marcel Ciolacu să câștige alegerile pe un scenariu similar cu cel din 2000.

Ca atare, avem decizia prin care am încheiat orice dialog politic cu PSD.

PNL rămâne la guvernare

Rămânem la guvernare pentru a nu provoca o criză guvernamentală care să îi afecteze pe cetățeni. Probabil că am câștiga politic câteva procente dacă rupem guvernarea, dar am intra într-o zonă de instabilitate cu mari riscuri....

Sunt un om serios și nu voi pune, așa cum nu am făcut-o niciodată în cariera mea, interesul meu înainte de interesul țării, al stabilității.

Rămânem la guvernare pentru a putea să asigurăm administrarea țării, să putem proteja românii de tot ce înseamnă abuz, vedem cât de ușor se poate manifesta abuzul din partea PSD, vedem aceste demersuri absolut politicianiste. Nu am face altceva decât să lăsăm terenul liber unui singur partid care are tendințe de partid stat. Nu cred că e în asentimentul vreunuia dintre noi.

”Luptăm cu toată lumea”

Toate aceste situații trebuie să ne unească și să ne întărească. Să ne motiveze și să avem toate instrumentele operaționale astfel încât să ne îndeplinim obiectivele: câștigarea alegerilor prezidențiale, pentru asta trebuie să intrăm în turul 2 și de aici încolo știm cu toții ce avem de făcut. Nu există altă cale: adversarul nostru principal rămâne PSD, dar luptăm cu toată lumea în campanie. Nu trebuie să lăsăm oportunități sau fisuri.

(...)

Direcțiile PNL

Fac apel către lideri. Mai sunt subiecte importante pentru tineri: lupta împotriva consumului de droguri. Am stabilit să se identifice soluțiile pentru înființarea celor 8 centre de dezintoxicare și recuperare. Suplimentar, trebuie să vedem ce se întâmplă și după aceea. Și înființarea poliției de proximitate pentru combaterea consumului și traficului de droguri în școli. Am discutat ieri cu doamna ministru și ce se întâmplă cu cei care nu au acest ajutor. Toți cei în domeniu, urgent, să găsească soluție legală, pentru asta.

Vă rog, urgent, toate aceste chestiuni să fie priorități ale PNL”.

