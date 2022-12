Sociologul Alfred Bulai și jurnalistul Val Vâlcu au vorbit despre filmul "Singur acasă", într-o ediție specială a emisiunii "Nod în papură". După cum bine știm, acest film a devenit nelipsit din casele românilor, dar și a oamenilor din alte țări, de Crăciun, vizionarea lui transformându-se treptat într-o tradiție.

"Difuzăm ediția asta în 24 decembrie, Probabil că după ce se uită la "Nod în papură" lumea se duce la Pro TV, cred, anul ăsta Pro Tv difuzează "Singur acasă". Poate povestim pentru cei nu mult prea tineri cum a început povestea în '90", a spus jurnalistul Val Vâlcu în deschiderea emisiunii "Nod în papură".

"Să știi că primul film... pe Netflix era un documentar despre filmele care ne-au marcat viața și era foarte interesant. "Singur acasă" era primul. Erau mai multe filme prezentate, vizavi de producțiile lor. La "Singur acasă", el a fost un film care, se gândeau ei, va fi ceva banal, un filmuleț oarecare. Nu se așteptau să aibă cine știe ce succes. S-a și investit puțin în film, au filmat într-o școală cea mai mare parte a filmului. Foarte interesant, toate decorurile s-au fabricat în sala de sport, că la un moment dat trebuie să inunde casa și cum facem să inundăm o casă? Normal, au construit-o într-o piscină. E interesant de văzut filmul că sunt multe detalii", a declarat Alfred Bulai.

Alfred Bulai: Filmul e interesant, plus că e ritualic, așa cum e bradul

"Asta ne spune multe, deci o școală semi abandonată cu o piscină... Sunt doar două în București, probabil or fi trei în țară care au și bazin de înot", a intervenit Val Vâlcu.

"Parcă erau mai multe cred, acum nu știu dacă mai funcționează.. Da, filmul e interesant, plus că e ritualic, așa cum e bradul a ajuns și "Singur acasă", 1,2,3,5, că la un moment dat a crescut actorul, a trebuit să ia alții, dar primul puștan a fost genial. Și filmul a fost foarte reușit pentru că era și nou. După aia sigur că ele seamănă, Singur acasă – Pierdut în New York, mă rog, au încercat toate variantele posibile. Am înțeles că au făcut și cu o fetiță mai nou. Își dai seama, cred că au 20 de ani deja", a mai spus Alfred Bulai.

Bulai, despre filmele apărute ulterior: Să fie political corect pentru toată lumea

"Da, și personaje afro americane, asiatici", a intervenit Val Vâlcu.

"Păi da, acum să fie political corect pentru toată lumea", a completat Alfred Bulai.

"Și cu persoane în vârstă, adică să nu discriminăm", a mai spus Val Vâlcu.

"Da, dar la 70 de ani s-a pierdut singur? Dar știi, modelul acesta este în filmul Evadatul. A fost un serial mai întâi în anii '60, un super film. După aia au făcut filmul identic cu nu mai știu, unul dintre actorii mari negri. Bă, da identic, e după același scenariu. E tot cu Tommy Jones care era șeriful. E identic filmul doar că nu mai este Harrison Ford albul, e negru. Și după câțiva ani au făcut și Evadatul, pe aceeași schemă, cu aproape același scenariu, dar cu o femeie, ceea ce sugerează niște limite la care s-a ajuns. Îl poți face, da fă-l diferit, nu chiar identic", a mai spus Alfred Bulai.

