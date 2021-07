Revocarea lui Nazare, RĂZBUNAREA lui Cîțu? Orban: Aș vrea să cred că nu-i așa, dar mi-e foarte greu

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor Publice, a fost revocat din funcţie de Florin Cîţu joi. Klaus Iohannis a semnat deja decretul.

"Am avut o discuţie în coaliţia de guvernare marţi seară, i-am cerut ministrului de Finanţe Alexandru Nazare să demisioneze. Acesta m-a informat că nu doreşte să demisioneze şi doreşte să fie revocat. Azi, după încă o discuţie cu membrii coaliţiei la prima oră, am trimis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare. Am trimis şi cererea de numire a unui interimar, în persoana mea. Precizez că a avut ocazia să demisioneze, a preferat să fie revocat. Toţi liderii coaliţiei au fost informaţi de marţi după-amiază. Am făcut evaluare la şase luni de zile, dar pe scurt cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Finanţelor", a declarat Florin Cîţu.

Orban se gândeşte la răzbunarea lui Cîţu

"Sper că nu e nicio legătură între revocarea dlui Nazare şi rectificarea bugetară. Vreau să cred, de asemenea, deşi mi-e foarte greu, că nu există nicio legătură între faptul că Alexandru Nazare nu a apărut în poză şi faptul că a fost demis", a declarat Orban.

Întrebat dacă se gândeşte că poate fi vorba de un act de răzbunare din partea lui Florin Cîţu, Ludovic Orban a replicat scurt: "Aş vrea să cred că nu e aşa, deşi mi-e greu".

Poza la care făcea referire Ludovic Orban este cea de la anunţul candidaturii lui Florin Cîţu la şefia PNL, în care au apărut mai mulţi lideri ai partidului din teritoriu, dar şi mai mulţi miniştri.

Alexandru Nazare, prima reacţie după demitere

“I-am spus premierului că mi-am făcut treaba, că am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori, reflectate în evaluările instituţiilor internaţionale”, a precizat Alexandru Nazare, conform Radu-Tudor.ro.

“I-am spus premierului că stăm bine cu execuţia bugetară şi că nu am motive întemeiate să-mi înaintez o demisie”, a mai spus ministrul demis. “Am considerat înţelept ca în această perioadă să-mi menţin neutralitatea politică, prin prisma poziţiei de ministru al Finanţelor”, a încheiat Alexandru Nazare.