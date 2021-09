REVELION de 3 ani. Chirieac: Va spune ”l-am călcat pe cap”. Tache: Ce știe să facă cel mai bine Superman? Să zboare!

„Vă imaginați partidul nostru (USR PLUȘ n.r.), domnule Chirieac, după ce își asumă opoziția, cum spunea Dan Barna zilele trecute? Vă dați seama? Spectacol va fi până în 2024 la viitoarele alegeri. Spectacol! Un revelion care va dura trei ani. Va fi pentru prima dată când revelionul durează 3 ani”, a afirmat Diana Tache, ironic.

„Să nu ne bucurăm nici așa, că practic, după ce îl schimbă pe Cîțu cu altcineva, când domnul Iohannis va spune gata, l-am călcat pe cap pe Orban, că Orban îl enervează, nu altcineva”, a venit replica analistului politic Bogdan Chirieac.

„Superman știe să zboare”

„Cum ar fi, ce știe să facă cel mai bine Superman? Să zboare! Perfect! Când o să zboare”, a continuat Diana Tache. „Noi o să punem un alt prim-ministru”, a continuat Chirieac, referindu-se, ironic, din nou la USR PLUȘ.

”Domnul Iohannis, nu noi. Și noi ne reîntoarcem exact în pozițiile în care am fost. Eu nu înțeleg de ce domnul Vîlceanu, prietenul domnului Ciuvică, că pe vremuri îl vedeam în toate după-amiezile, modera emisiuni pe la Antena 3, intra și Vîlceanu, era foarte comunicativ, acum nu mai e chiar așa. Am înțeles că într-o singură zi a schimbat toate consiliile de administrație de la Ministerul Transporturilor. Erau toți USR-iști, ca la fonduri europene”, a mai spus Bogdan Chirieac.

Cîțu, plan de pace

Pe de altă parte, premierul dă semnale că este dispus să-i primească înapoi pe miniștrii demisionari USR PLUS, dar nu și pe cei revocați, respectiv Vlad Voiculescu și Stelian Ion, mai anunță Antena 3.

După Congresele PNL și USR PLUS, ar putea să se așeze, din nou, la masă, cei din PNL, USR PLUS și UDMR. Echipa lui Florin Cîțu a făcut mai multe planuri, în funcție de scenariile posibile. Ei ar lua în calcul inclusiv ca moțiunea de cenzură să treacă și, implicit, ca Guvernul Cîțu să pice. Florin Cîțu ar fi dispus, din calitatea de președinte al PNL, pe care speră să o obțină în 25 septembrie, să le propună celor de la USR PLUS să nu mai fie el premier. În schimbul ministerelor pe care le-au avut până când au ieșit de la guvernare, cei de la USR PLUS ar trebui să revină în alianța cu PNL și UDMR, oferind susținere unui nou Guvern, chiar și cu un alt premier PNL. În schimb, Florin Cîțu, conform surselor guvernamentale, nu ar fi de acord ca Vlad Voiculescu și Stelian Ion să revină, ei fiind miniștrii dați afară de el din Guvern. Nu este de acord, de asemenea, nici ca PNL să cedeze funcția de premier pentru USR PLUS, așa cum susținea Dacian Cioloș, lider al PLUS.

Pe de altă parte, cei de la USR PLUS nu sunt dispuși să accepte modificări de portofoliu, însă se pare că sunt dispuși la o negociere cu PNL, chiar dacă în termeni mai duri, din câte se pare, conform surselor menționate la începutul articolului.

Condițiile lui Cîțu pentru a renunța

Conform surselor din aparatul guvernamental, Florin Cîțu ar fi de acord să renunțe la șefia Guvernului, din poziția de președinte al PNL, dar cu anumite condiții: funcția de premier să revină PNL-ului, USR PLUS să primească aceleași portofolii, miniștrii demiși de el să nu se mai întoarcă în Guvern. Miniștrii demiși de Florin Cîțu sunt Stelian Ion (Justiție) și Vlad Voiculescu (Sănătate).