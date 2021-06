PSD Bacău cere demisia prefectului Leonard Bulai şi îi cere primarului Viziteu să treacă la treabă

"DEMISIA BULAI! LA TREABA VIZITEU!

Instanța de judecată nu doar că a validat bugetul mun. Bacău în forma aprobată de cei 12 consilieri locali din Opoziție, dar a reconfirmat – fără putință de tăgadă – că tandemul Viziteu/Bulai este unul nepregătit, alcătuit din persoane care nu se ridică la înălțimea responsabilităților ce decurg din funcțiile pe care, vremelnic, le dețin (respectiv, primar & prefect).

Consecințele șaradei premeditate de cei doi USR-işti – care, în joaca lor de-a administrația, au dus în instanță HCL nr. 111/2021, în loc să treacă la treabă și să execute bugetul aprobat de CL – sunt suportate nemeritat de toți băcăuanii care așteptau de la administrația Viziteu/USR/PNL câteva lucruri concrete: salubrizarea orașului, toaletarea spațiilor verzi, asfaltarea străzilor, dar și asigurarea burselor pentru elevi, finalizarea lucrărilor la Spitalul Municipal sau consolidarea stadionului municipal, principalul obiectiv din campania electorală a primarului.

Nimic din toate acestea nu s-a realizat sau pornit pentru că Viziteu și alianța "intervenienților" PNL/USR nu vor să treacă la treabă nici după 8 luni de la preluarea mandatului și a conducerii Primăriei Bacău. În schimb, băcăuanii au avut parte de justificări și pretexte nesfârșite din partea primarului care, în mod evident, e depăşit de responsabilitatea administrării unui oraş ca Bacăul.

Dintr-o ambiție complet gratuită, Viziteu & Bulai au nesocotit referatul directorului economic al Primăriei, din 28 aprilie 2021, prin care i se indica lui Viziteu ce are de făcut ca ordonator de credite, astfel încât să fie îndreptate erorile din programul informatic de la Finanțe. Aceiași politruci au nesocotit inclusiv adresa AJFP Bacău, datată tot 28 aprilie 2021, prin care Finanțele au anunțat reluarea alimentării cu cote defalcate a conturilor UAT Mun. Bacău, deci bugetul aprobat de Consiliul Local prin HCL nr. 111 era şi este perfect operabil.

Totul pentru a genera, în mod abuziv, un litigiu menit să acopere faptul că primarul Viziteu, cu încălcarea flagrantă a dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a ordonat plăți fără să existe sursă bugetară și un buget aprobat, în prealabil, de către Consiliul Local, ca și când banii contribuabililor băcăuani ar fi banii săi de acasă", scriu cei de la PSD Bacău pe Facebook.

Mai multe demisii, cerute de social-democraţi

"Dacă ar avea onoare, prefectul Bulai ar demisiona imediat, însă e limpede că onoarea sa a dispărut la fel de subit ca diplomele de studii superioare ale foștilor subalterni angajați nelegal la cabinetul primarului, al cărui șef Bulai a fost până de curând. Cerem prefectului să renunțe la a mai promova recurs în cauză, iar după deblocarea bugetului (HCL nr. 111/2021) să-şi dea urgent demisia din funcție întrucât a dovedit că nu este un garant al legalității, ci doar un executant zelos de comenzi şi ordine dictate de şeful său de la USR.

O demisie urgentă se impune și în cazul funcționarilor din compartimentul buget al Primăriei, dar mai ales a celor din aparatul juridic al Primăriei care, de la "înălțimea" expertizei lor juridice, au demonstrat că pun partizanatul politic mai presus de legalitate şi domnia legii. Servilismul şi neştiința acestor funcționari au cauzat luni pierdute, investiții blocate, burse neplătite elevilor şi instalarea unui impas generalizat la nivel de oraş.

Somăm primarul să renunțe la cruciada sa inutilă pe tema bugetului şi la războaiele imaginare duse pe Facebook și-l invităm să treacă la treabă, în ceasul al 12-lea, pentru a nu face din 2021 un an irosit pentru orașul Bacău și locuitorii săi. Dle. Viziteu, plătiți bursele elevilor, dați drumul la proiectele cu fonduri europene, începeți lucrările la stadion şi la trenul urban, ecologizați groapa de gunoi şi modernizați clasele din şcoli, aşa cum Consiliul Local a aprobat prin HCL nr. 111/2021.

Suntem încredințați că am procedat corect şi legitim prin amendamentul promovat în şedința CL din 20 aprilie 2021, iar prin bugetul astfel aprobat am vizat impulsionarea investițiilor în Bacău, precum şi rezolvarea unor probleme sociale la ordinea zilei în oraş. Vom menține aceeaşi linie şi la recurs, dacă va mai fi cazul, pentru că suntem convinşi că alături de colegii din PER, Pro România şi de independentul Chirilescu facem ce trebuie pentru Bacău & băcăuani.

Grupul consilierilor locali ASU (PSD/PPU-SL)

P.S. - Dle. Bulai, demisia se impune măcar şi pentru faptul că nu faceti diferenta dintre recurs şi apel, asa cum foarte clar reiese din postarea gazduita de pagina Prefecturii Bacău", au mai scris aceştia.